體驗牧場養牛及手作酒糟牛 金門家扶活動深化親子情感

現代社會變化快速，壓力也大，不少家庭因忙碌而缺乏親子互動，「台灣兒童暨家庭扶助基金會」旗下的金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。

金門家扶今辦理親子體驗養牛活動，吸引不少家庭參加，孩童分享，這次能體驗大自然與牛群，還有動手製作酒糟牛，留下深刻印象，是很難忘的回憶。

金門家扶表示，圓頭農牧的初衷是參與金門的教育慈善事業，除積極舉辦親子農作體驗活動外，還設立了「六藝獎學金」，鼓勵孩子在學術、藝術等方面的全面發展，這次活動也毫不猶豫贊助。

圓頭農牧創始人、扶幼委員會委員薛承琛表示，希望透過這次活動，讓親子們認識金門的農牧產業，並親自製作酒糟牛，讓這些活動成為他們共同寶貴的回憶。

家扶感謝薛承琛、金門酒廠和海印寺的支持，薛長期以來致力於金門的教育公益活動，並對親子關係和家庭教育議題有著深刻的理解和熱情。