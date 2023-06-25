快訊

台北羽賽／黑馬之旅留亞軍 蘇力揚男單無緣留冠仍創最佳

新北樹林潭興街住宅火警搶救中 不確定有無人員受困

體驗牧場養牛及手作酒糟牛 金門家扶活動深化親子情感

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供

現代社會變化快速，壓力也大，不少家庭因忙碌而缺乏親子互動，「台灣兒童暨家庭扶助基金會」旗下的金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。

金門家扶今辦理親子體驗養牛活動，吸引不少家庭參加，孩童分享，這次能體驗大自然與牛群，還有動手製作酒糟牛，留下深刻印象，是很難忘的回憶。

金門家扶表示，圓頭農牧的初衷是參與金門的教育慈善事業，除積極舉辦親子農作體驗活動外，還設立了「六藝獎學金」，鼓勵孩子在學術、藝術等方面的全面發展，這次活動也毫不猶豫贊助。

圓頭農牧創始人、扶幼委員會委員薛承琛表示，希望透過這次活動，讓親子們認識金門的農牧產業，並親自製作酒糟牛，讓這些活動成為他們共同寶貴的回憶。

家扶感謝薛承琛、金門酒廠和海印寺的支持，薛長期以來致力於金門的教育公益活動，並對親子關係和家庭教育議題有著深刻的理解和熱情。

家扶中心主任李桂平也說，他們的熱心參與使得這場活動順利舉行，為家庭提供了難得的親子時光，也讓家扶有機會嘗試新的服務模式，希望能幫助家庭改善親子關係，陪伴他們走出生活困境。

「台灣兒童暨家庭扶助基金會」旗下的金門家扶中心辦理手作酒糟牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供
「台灣兒童暨家庭扶助基金會」旗下的金門家扶中心辦理手作酒糟牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心辦理親子體驗養牛活動，讓親子共享快樂時光，深化彼此情感連結。圖／金門家扶中心提供

親子 金門 家扶中心

延伸閱讀

疫後國旅復甦！1天僅1次登島時間 金門建功嶼仍日湧千名遊客

曾被家扶拉一把 他們立志陪伴更多弱勢童

金門南門社區協會端午義賣2千顆手工粽 募10萬助家扶

等了39年！金門「第一間麥當勞」開幕日曝光 官方證實：進入最後階段

相關新聞

天氣飆高溫又要符合規定 小港機場遭怨悶熱

高雄小港機場近日被爆，端午連續假期航站內溫度悶熱，讓機場內工作必須著長袖的航空櫃台人員汗流浹背，風扇不離身直呼好熱，連旅...

端午日均運量達20萬 高捷：恢復疫前水準

端午4天連假民眾出遊踴躍，高捷公司統計前三天運量發現，輕軌每日平均運量3萬4663，捷運每日平均運量16萬7714，兩者...

病毒不休假！ 屏基急診湧流感腹痛病患 出現7例腦中風

端午連假，屏基急診室湧現流行性感冒、新冠肺炎病毒感染、腹痛病患，6月22日至24日3天每天急診人數飆破220人次，出乎意...

墾丁沙灘 端午重現傘海

端午是每年暑假旅遊風向球，昨天連假第3天，屏東墾丁旅宿仍一房難求，大街夜市連2天湧入萬人逛街，海邊戲水、水上活動人潮不斷...

金門建功嶼旅遊熱 交通惹民怨

疫後國旅復甦，金門建功嶼因潮汐限制，一天只有一次登島時段，約2到3小時就湧入上千名遊客，大小客車與旅遊人潮多集中在短暫時...

東港拍賣黑鮪魚 創18年新紀錄

屏東黑鮪魚今年大豐收，東港漁港至前天已有5376尾進港拍賣，創18年來新高，也因量大價跌，拍賣價一度跌至每公斤200多元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦