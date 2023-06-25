高雄「海洋派對」下月開跑 帆船、小鐵人賽周周有主題
夏日酷熱難耐，高雄市政府預告6天後愛河灣將推出一系列「海洋派對」消暑活動，展現海洋首都的城市魅力。整個7月周周有主題，海陸雙棲輪番上陣，有水上遊憩活動、帆船運動賽事、小鐵人競賽、Hi！Young 海洋市集、小丑踩街等盛大展演，讓暑假全民來高雄樂翻天。
「認識海洋，帶來人生燦爛與美好的回憶」，高雄市長陳其邁以自身潛水經驗分享，近年推動遊艇產業及海洋休閒活動，陳說，高雄是唯一擁有山海河港的海洋首都，鼓勵民眾「認識台灣」，從認識周遭的海洋開始。
除此之外，高雄近年同步規劃打造完善的遊艇碼頭，包括三號船渠、五號船渠等都將新設遊艇泊位，預計可新增達90席，讓各地的遊艇、帆船到訪高雄。
高市海洋局表示，明年市府及海洋委員會將全力支持TSL（台灣帆船聯盟）舉辦環島賽事，鼓勵國人有機會參與帆船與水上遊憩運動，深化對海洋的認識，體驗台灣之美、海洋之美。
「還河於民」的範圍，已順利延伸入到愛河灣水域，高市海洋局指出，隨著7月暑假到來，市府偕同海委會、航港局將在愛河灣展開「高雄海洋派對」系列活動，包括愛河灣水樂園、高雄國際帆船賽、遊艇展覽、海洋金曲演唱會、小鐵人Challenge水陸挑戰賽等，主題活動搭配熱鬧市集，以嘉年華呈現海洋港都的熱情。
不受東北季風的影響，高雄海洋局預告，10月將持續發揮高雄得天獨厚的地理與氣候條件，透過TSL所舉辦的職業級海洋運動賽事，讓大家在入秋之後，仍能繼續關注及參與海洋活動，帶動我國海洋產業的整體發展，擦亮台灣為海洋國家及高雄作為海洋首都的招牌，提升台灣的國際能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言