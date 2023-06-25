長榮百合國小戲劇「不曾離開」部落公演 文創品募資

屏東縣長榮百合國小近年來在全國族語戲劇競賽、創意戲劇競賽全國決賽獲首獎，師生們挑戰更大夢想，讓更多人看見原民文化，6月16、17日他們在台北表演藝術中心舉辦3場售票演出「不曾離開」，票房達九成，回響熱烈，6月27日晚間7點半回饋部落舉辦公演場，學生們創作繪本、文創商品義賣募資，盼用自己力量完成演出。

長榮百合國小校長陳世聰說，學校一到六年級完整部落學歷課程，學生們近年參加多項全國原住民歌舞劇比賽等拿下首獎、特優，夥伴們想挑戰更大夢想，日前在台北市舉辦三場售票演出，將原民部落文化價值精神，透過歌舞演繹，讓更多人看見。

陳世聰說，台北三場售票演出，票房達9成，深獲好評，有好幾名專業導演對孩子表現與劇情安排深受感動。台北場演出後，學校決定辦部落回饋公演場，表達對在地長輩尊重。學生們也創作「不曾離開」繪本、設計周邊文創商，讓孩子們透過自己力量，從中實踐理想分攤責任，在募資平台上募資。

「不曾離開」戲劇，是根據部落傳說改編，上半場改寫人蛇愛戀情仇，後段描述天災地變致使小女孩化身花豬，繼續守護父母身旁，最後為部落感人赴義的情節，展現生命共同體深切寫照。

學生們參與演出收穫滿滿，六年級塗璿是來義鄉文樂部落說，她說，排練過程中一度受傷，她很快調整情緒，演出結束後很有成就感，希望將原民文化精神傳達給大眾。

六年級蔡沛宥是三地門鄉賽嘉部落，她說，透過戲劇歌謠方式讓大家認識排灣族、魯凱族，演唱古謠，搭配歌詞旋律練習，背台詞就不困難。這齣戲劇也告訴大家，要更學會珍惜身邊人事物。

六年級侯苡樂擔任男主角，他來自三地門鄉大社部落，他說，練習練到演出前幾天聲音突然沙啞，很怕唱不出來，且這齣戲是大家花錢買票來看，擔心無法將歌曲完整呈現，演出前一直吃枇杷膏、喉糖，好在聲音有回來，他也學會用丹田發聲。

六年級的田芯是三地門鄉德文部落，她說，結尾時因角色安排與男主角一起唱情歌，歌曲的第一個版本節奏偏快，但老師考量不適合戲劇推演，後來將旋律變較傳統，她也花更多時間練習，唱歌要融入角色情緒，對她來說挑戰大。