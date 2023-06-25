端午日均運量達20萬 高捷：恢復疫前水準

端午4天連假民眾出遊踴躍，高捷公司統計前三天運量發現，輕軌每日平均運量3萬4663，捷運每日平均運量16萬7714，兩者日均總運量約20.2萬。相比去年受疫情影響的端午3天連假，運量明顯提升近3倍，高捷公司樂觀期待暑假檔期將延續旅遊人潮，更將積極開拓海外市場，以吸引外國遊客搭乘輕軌捷運體驗高雄之美。

高捷公司表示，今年端午節有4天連假，6月22日至24日的運量輕軌和捷運的每日平均運量約20.2萬，相比去年受疫情影響的端午3天連假，輕軌日均運量7723、捷運日均運量61340，輕軌和捷運合計每日均量已大幅回升約3倍。

此外，今年度捷運與輕軌日均運量已從去年的11.3萬及1.4萬，提升為14.9萬與2.1萬，運量幾乎恢復到與疫情前水準。推估主要因素，民眾日常活動逐漸擺脫疫情陰霾，無論旅遊或通勤、通學已慢慢回到疫前狀態。