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端午日均運量達20萬 高捷：恢復疫前水準

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
許多民眾端午連假搭乘輕軌遊覽高雄，整體運量明顯提升。圖／高捷公司提供
許多民眾端午連假搭乘輕軌遊覽高雄，整體運量明顯提升。圖／高捷公司提供

端午4天連假民眾出遊踴躍，高捷公司統計前三天運量發現，輕軌每日平均運量3萬4663，捷運每日平均運量16萬7714，兩者日均總運量約20.2萬。相比去年受疫情影響的端午3天連假，運量明顯提升近3倍，高捷公司樂觀期待暑假檔期將延續旅遊人潮，更將積極開拓海外市場，以吸引外國遊客搭乘輕軌捷運體驗高雄之美。

高捷公司表示，今年端午節有4天連假，6月22日至24日的運量輕軌和捷運的每日平均運量約20.2萬，相比去年受疫情影響的端午3天連假，輕軌日均運量7723、捷運日均運量61340，輕軌和捷運合計每日均量已大幅回升約3倍。

此外，今年度捷運與輕軌日均運量已從去年的11.3萬及1.4萬，提升為14.9萬與2.1萬，運量幾乎恢復到與疫情前水準。推估主要因素，民眾日常活動逐漸擺脫疫情陰霾，無論旅遊或通勤、通學已慢慢回到疫前狀態。

高捷公司表示，除期盼日常運量逐步恢復到疫前17.9萬水準外，也希望吸引國內外旅客暑假期間造訪高雄。因此除持續推動399通勤交通月票，上周五（16日）已和日本旅行株式會社(Nippon Travel Agency)簽訂「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun Pass)」日本代售合作推廣，讓高雄捷運成為旅遊高雄最便利、快速的移動選擇。

高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供
高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供
高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供
高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供

捷運 輕軌 疫情

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