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為頹圯日式老建築注入新生命 屏東遺構公園空翔區驚奇變身

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供

屏東縣政府以解構老建築樣貌結合現代藝術裝置的遺構公園，繼去年開放得勝區後，空翔區在今晚啟用，園區內無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，將斷垣殘壁建築重新賦予時代新生命，成為文化觀光熱門景點，縣長周春米不禁讚嘆：「日夜有不同fu！」

縣府文化處表示，方文山設計作品《關於土地的建築記憶》大量使用老式鐵窗花、水泥花磚、彩色玻璃窗等復古建材及早期施工法，彷彿看到時空背景的演進，重新喚起屬於過往的記憶，這些建築保留它過去的面貌，讓每個留下來的痕跡都成了它的表情，也成為這塊土地的見證，就像一條時光隧道，讓參訪者可以回顧和體驗過去的生活風貌。

屏東藝術家鄭雋《視界、交織》、王昱奇《窗看窗》、拉夫拉斯‧馬帝靈《燕囍》，透過各自擅長的藝術手法，呈現新舊交融的空間美學與建築背後的故事；作品《奔月》使用環形鐵件來詮釋月亮的光量，超長水道象徵著星球之間的連結，貓咪就像是派往月球的使者，讓充滿著能量的悠光盡情灑落在這片遺構大地。

開幕儀式後，由種子舞團與LA Voix d'AMiS藝術樂坊合作共創《籬笆外的卡門》午夜版歌舞劇，以遺構公園為景，演繹1960年代屏東眷村故事，吸引觀眾跟隨舞者展演穿梭於各角落，在夏夜星空下感受美麗的人文歷史。文化處表示，勝利星村為多元文創品牌匯聚的商圈，串連周邊遺構公園，成為文化觀光熱門景點，未來更期待成為表演藝術者創作發表的場域，創造屬於屏東的藝文日常。

屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣遺構公園空翔區在今晚啟用，無法修復的日式建築，在知名創作人方文山、在地年輕藝術家鄭雋等人注入巧思、就地取材下，全部華麗轉身被保留下來，成為文化觀光熱門景點。圖／屏東縣文化處提供

日式建築 屏東縣政府 藝術家

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