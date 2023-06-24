端午連假進入倒數 愛河連兩日湧入逾3萬人

端午連假進到第三天，民眾把握好天氣出遊，根據高雄市府觀光局統計，受惠於端午龍舟賽，愛河風景區連續3天都將突破3萬人次，駁二、旗津、義大世界等地也都將突破3萬人次；交通部分，根據高雄市府交通局資料，高速公路、省道、一般道路路況大致正常，要注意旗津廟前路進行第一階段交管，提醒用路人注意。

觀光局表示，愛河風景區、駁二及棧二庫區域、旗津、義大世界在昨天都約湧入3萬1千人，評估今天因好天氣，加上假期進入尾聲，預估會有更多遊客把握連假最後出遊時光，人數可望再成長一至二成以上。

交通部分，交通局智慧運輸中心表示，截至今天下午4點，高速公路、省道部分路況大致正常，台88線快速道路大寮至五甲路段西向，因高公局開啟五甲系統匝道儀控車速緩慢至時速25公里，已通知高公局做調整，其餘路段及交流道周邊車流及車速皆正常。

智慧運輸中心主任許乃文說，要留意旗津地區因人潮較多，廟前路進行第一階段管制，除居民、住客外禁止車輛進入，管制時間自下午2點至晚間8點；另外在巨蛋及夢時代周邊車流稍多，提醒民眾可以提前改道。