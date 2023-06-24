端午連假最後倒數 屏東戲水人潮多
端午4天連假，各地都湧現滿滿人潮，這幾天天氣十分炎熱，許多民眾選擇到溪邊玩水清涼一下，屏東來義二峰圳每天都吸引滿滿的親子戲水人潮，讓原本冷清的部落頓時人潮熱鬧滾滾，這幾天屏東小琉球迎來大批遊客登島，單日登島人次突破1.4萬人，挹注地方財源，也對當地居民造成困擾，預估明天將湧現回程人潮。
由日本工程師設計的屏東來義鄉二峰圳已有百年歷史，側向溢流堰支流親水區最近在網路爆紅，每逢假日都吸引眾多親子前來戲水，最近山區沒下雨水位雖然略為下降，仍有近40公分深度，足夠讓民眾泡水消暑，吸引絡繹不絕的民眾前來，端午連假，南部地區幾個景點都湧現人潮！像是高雄市壽山動物園，端午連假的門票半個月前就被搶光，園方表示，這2天遊園人數已經破萬，而屏東縣的東港華僑市場一早都是人，要吃個生魚片都得排隊等半小時以上，還有離島的小琉球也是上萬人登島，還發生一起遊客租機車跟店家的衝突，人多衝擊地方原有生活型態，業者要提升島內觀光品質，與地方居民共好，由於旅遊人潮仍在高峰，預計今天遊客將陸續搭船返回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言