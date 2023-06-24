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高苑科大校園積水孳生孑孓 高市衛生局開罰了
台南登革熱本土群聚疫情至23日已累計39例，高市衛生局持續在北高雄六行政區進行防火牆緊急防治，稽查人員22日在路竹區轄內高苑科技大學校園，查獲花器、排水溝內淤積大量落葉雜物積水，戶外棚架桌椅凹槽也有積水，均已孳生病媒蚊幼蟲。衛生局已現場開立罰單，依傳染病防治法裁罰3000元到1萬5000元，並要求該校儘速整頓校內環境。
高雄市至今日為止，尚無本土登革熱確診病例，但昨日衛生局接獲通知，指稱台南1名27歲確診個案在6月21日至屏東出遊、22日至三民區訪友停留4小時，當日出現發燒、嘔吐、噁心等登革熱疑似症狀，回台南看診未緩解，23日再前往台南的醫院就醫經通報採檢後確診。
高雄市政府防疫團隊在今（24）日上午，已規劃針對台南27歲個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍家戶室內外，展開地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治及掛蚊燈監測。
此外，高市環保局今日進行路竹區病媒孳生源巡查，仍查獲家戶騎樓、防火巷丶畸零地有水桶及破損容器積水孳生大量病媒蚊。
衛生局表示，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法裁罰3000元到1萬5000元、廢棄物清理法開罰1200元以上罰鍰。
衛生局說，民眾要落實檢查家戶室內外積水容器，包含頂樓、地下室、防火巷、屋後溝及屋簷排水槽、水溝，落實清除積水，避免孳生病媒蚊。
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