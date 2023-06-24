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瀕危文化拚傳承 原鄉辦尋根行 高市府原民會主委這麼說

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供

高雄市茂林區魯凱族人自端午首日起，一連兩天舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動，高市府原民會主委阿布斯正是茂林族人，她除親自徒步走訪舊部落尋根，也與族人齊心重現多年久未傳承的祭典，阿布斯說，首度和家人尋根回到祖先居住地，非常感動。

據悉，這場舊遺址尋根之旅，於本周四22日登場，由部落頭目及耆老帶領著青年與族人前往舊部落Tibavia遺址，在入山前，薛智勇、武利輝頭目舉行了入山儀式Pudidide，表達對山的敬意以及謙卑，也告知祖靈族人即將入山，祈求平安順利。

在石版屋舊遺址時，族人分別於自己家族祖宅除草、整理環境、祭祀祖先，緬懷先輩的辛勤，也透過耆老的闡述，讓族人重新認識部落的歷史沿革，找尋部落文化脈絡，正是此趟尋根之旅最重要的環節。

「了解自己的生命起源，更能增進認同!」茂林區長駱韋志表示，茂林社區發展協會舉辦這場尋根活動，要讓茂林部落的下一代更凝聚向心，認識自身魯凱文化的綺麗，並欣賞茂林區的美。

為期兩天的尋根之旅，還有一個重頭戲，就是重現多年久未傳承的祭典，茂林部落的魯凱族人依循傳統，老中青少圍舞歌謠傳唱，吟唱著部落的歌謠，一步步跳出茂林部落的舞蹈。

「族人參與活動，相當熱絡!」茂林青年會長陳湘雯表示，舊遺址尋根之旅與祭典重現，除了凝聚族人的心，也讓族人深入了解族群，喚醒部落青年對自身文化的重視，重視族語復興的急迫性，進而學習並傳承。

陳湘雯進一步說明，昨天所舉辦的傳統競技活動及趣味十足的競賽，除了活絡族人之間情感，更希望透過競技活動，增加部落共識的凝聚力，並營造部落共同體之氛圍，提升部落生活品質。

高雄市原民會主委阿布斯表示，身為茂林部落的一份子，非常感動部落家人一同為著自身文化傳承而共同努力，阿布斯說，每一個獨特的文化，都值得重視，原民會將挹注經費支持各族群辦理尋根活動。

高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供
高雄市茂林區魯凱族人端午首日舉辦「Teldreka部落尋根文化之旅」活動。圖／高市府原民會提供

遺址 青年 魯凱族

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