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曾推翻陳其邁「緊緊緊」 旗山社區阿嬤泡咖啡有訣竅

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
「隘堤咖啡」平均年齡超過75歲，在口耳相傳下成地方特色。陳宗卿／提供
「隘堤咖啡」平均年齡超過75歲，在口耳相傳下成地方特色。陳宗卿／提供

旗山市區往甲仙的台29線上有一處不起眼的社區口隘庄，社區內一座活動中心藏有充滿活力的「隘堤咖啡」，裡面服務生年齡平均已超過75歲，泡起咖啡穩健有自信。老闆陳宗卿說，泡咖啡為老人生活注入活力，也成了社區特色。

咖啡館最年長的服務生88歲的貴珍阿嬤，談起泡咖啡自信的表示「自己泡的最好喝」，很多人指名要她泡來喝，技巧部分在手沖咖啡時一定要穩、要慢，否則風味會較苦，高雄市長陳其邁來體驗時就泡太快，「被我糾正了一下」。

貴珍阿嬤也分享，早年生活都在務農，後來到年紀大了退休以後，被朋友邀來活動中心一起上課，當時還沒有咖啡廳，一周也僅有一天有課程，其他日子就有些無聊，直到5、6年前老闆弄了這個咖啡廳，跟朋友一起泡咖啡、聊天，生活每天都很快樂。

陳宗卿說，最開始在活動中心成立老人關懷據點，是為了讓自己媽媽在社區生活不要那麼無聊，後來臨機一動想到，可以在2樓弄間咖啡廳，命名取自社區名稱口隘庄，及服務生平均年齡近80歲的英文諧音Eighty成為「隘堤」，不但能讓老人家有事做，也能成為社區特色，近年成立2館，那邊沒有樓梯，方便老人家進出。

對地方發展陳宗卿說，因為口隘庄距離旗山鬧區遙遠，僅是前往甲仙一個「路過」的地方，有特色將人潮留下來，能為社區注入活力，因此發起串聯旗山、內門8個偏鄉鄰里成立「山澗八里」品牌，結合咖啡、農莊旅遊、露營、音樂等活動，發展出獨特的農村觀光。

老闆陳宗卿成立「山澗八里」品牌，要結合地方特色舉辦活動，發展獨特的農村觀光。陳宗卿／提供
老闆陳宗卿成立「山澗八里」品牌，要結合地方特色舉辦活動，發展獨特的農村觀光。陳宗卿／提供
貴珍阿嬤泡咖啡訣竅是要慢，曾在市長陳其邁到訪時，糾正他倒太快會讓咖啡較苦。陳宗卿／提供
貴珍阿嬤泡咖啡訣竅是要慢，曾在市長陳其邁到訪時，糾正他倒太快會讓咖啡較苦。陳宗卿／提供
貴珍阿嬤在咖啡館找到生活重心，每天都能聊天交朋友，對生活感到非常快樂。記者任義宇／攝影
貴珍阿嬤在咖啡館找到生活重心，每天都能聊天交朋友，對生活感到非常快樂。記者任義宇／攝影

咖啡廳 阿嬤 老闆

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