曾推翻陳其邁「緊緊緊」 旗山社區阿嬤泡咖啡有訣竅

旗山市區往甲仙的台29線上有一處不起眼的社區口隘庄，社區內一座活動中心藏有充滿活力的「隘堤咖啡」，裡面服務生年齡平均已超過75歲，泡起咖啡穩健有自信。老闆陳宗卿說，泡咖啡為老人生活注入活力，也成了社區特色。

咖啡館最年長的服務生88歲的貴珍阿嬤，談起泡咖啡自信的表示「自己泡的最好喝」，很多人指名要她泡來喝，技巧部分在手沖咖啡時一定要穩、要慢，否則風味會較苦，高雄市長陳其邁來體驗時就泡太快，「被我糾正了一下」。

貴珍阿嬤也分享，早年生活都在務農，後來到年紀大了退休以後，被朋友邀來活動中心一起上課，當時還沒有咖啡廳，一周也僅有一天有課程，其他日子就有些無聊，直到5、6年前老闆弄了這個咖啡廳，跟朋友一起泡咖啡、聊天，生活每天都很快樂。

陳宗卿說，最開始在活動中心成立老人關懷據點，是為了讓自己媽媽在社區生活不要那麼無聊，後來臨機一動想到，可以在2樓弄間咖啡廳，命名取自社區名稱口隘庄，及服務生平均年齡近80歲的英文諧音Eighty成為「隘堤」，不但能讓老人家有事做，也能成為社區特色，近年成立2館，那邊沒有樓梯，方便老人家進出。