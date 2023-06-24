聽新聞
test
0:00 / 0:00
東港黑鮪創近18年新高紀錄 量大價跌沖淡漁民豐收心情
屏東黑鮪魚今年大豐收，東港漁港到昨天已有5376尾進港拍賣，創下近18年來新高紀錄，東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，因量大價跌，拍賣均價一度跌至每公斤200多元，近日因逢端節市場買氣旺，又回升至300元，目前已進入產季尾聲，實惠價格是嘗鮮好時機；縣府說，扭蛋機活動還有3支iPhone手機尚未被扭出，黑鮪文化觀光季至7月2日止前都有機會。
東港漁港一直是全台黑鮪到港拍賣數量最高的漁港，黑鮪魚觀光季開辦32年來，在1999和2000年創下破萬尾紀錄，之後一路下滑，在2010至2017年跌到不到千尾，直到前年和去年疫情期間才回升到逾4000尾，今年產季尚未結束，到昨天已累計5376尾，創下近18年來新高紀錄；吳姓船長慨嘆，今年雖是歡喜的豐收年，但拍賣均價最近都在低檔區間徘徊，沖淡了喜悅。
東港區漁會說，進入黑鮪魚汛期尾聲，規格肉質普遍不如盛魚期好，因適逢端午連假市場買氣好，平均價格回升到每公斤300元，另昨天凍黑鮪肉質不是很好，以110元偏低價成交，黃鰭鮪5噸鮮度肉質還不錯，也因連假關係市場買氣熱絡，已低迷了一陣子的冰藏鮪、旗魚買氣回溫，均價回到225元；鄭鈺宸說，因市場量大均價下跌，為消費者省下荷包，不過肉質鮮度佳的依然搶手，仍維持在500元高價。
縣府說屏東黑鮪魚文化觀光季自2018年推出造型扭蛋機，因獎品豐富且一次只要百元，大受歡迎，成了黑鮪魚季的經典項目，因往年一推出就在短短幾周內被扭完，今年特別規畫平日可扭150份、假日250份，每人限扭1次，讓更多人可以同樂，目前還有3支iPhone手機未被扭出，和今年紀念品「4款東港聲景鑰匙圈」等，7月2日前都可來試手氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言