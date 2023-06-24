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高雄駁二引進永續餐飲選物店 配啤酒節推優惠

中央社／ 高雄24日電

高市青創空間Pinway駁二8號倉庫今年以永續議題為主軸，1樓今天更進駐「台灣吧 X LinkSelection永續餐飲選物店」，並搭配高雄啤酒節，憑活動票根享店內啤酒9折優惠。

高雄市政府青年局轄下青創空間Pinway駁二8號倉庫今年以SDGs永續議題為主軸，推出優質展覽及品牌活動，場館1樓吧檯空間今天進駐全新品牌「台灣吧X LinkSelection永續餐飲選物店」，開幕期間推出多組優惠活動，包括同價位啤酒買3送1及輕食飲品折扣，7月憑高雄啤酒節活動票根也享有店內啤酒9折優惠。

青年局長張以理表示，隨著全球興起ESG永續風潮，越來越多新創團隊將永續概念結合產品或服務作為團隊核心發展目標，體現企業永續價值。Pinway駁二8號倉庫也運用永續發展議題，引進與知名IP品牌台灣吧聯名的新創團隊「LinkSelection永續餐飲選物店」進駐，精選台灣地方特色排隊美食。

青年局發布新聞稿指出，包括由青年局與國立中山大學共同輔導的「蝶釀永續」，主打以剩餘麵包取代大麥釀製而成的永續啤酒，用創新技術讓剩食得以再利用，同時讓民眾認識永續飲食與關注全球剩食議題，LinkSelection用輕鬆多元模式提供高雄在地消費者品嚐永續輕食、體驗台灣新創產品的用心與堅持。

LinkSelection與台灣吧聯名，共同提倡永續發展目標，挑選以永續為主軸新創團隊產品，並使用環保餐具，讓民眾體驗特色輕食時也能響應減塑、友善地球，引進包括由台灣新創團隊主打永續飲食的「蝶釀永續啤酒」、鮮果多小農現打新鮮果汁氣泡飲、嘉義排隊美食林聰明砂鍋魚頭的「聰明啤酒」、東港老字號東大興飛魚卵香腸等。

青年局表示，即日起至112年8月31日，同價位啤酒買3送1（購買須出示年滿18歲相關證明）、小農現打果汁第2杯半價、單筆消費贈送手工旗魚黑輪1份，歡迎民眾夏日到高雄駁二Pinway嚐鮮，逛展玩手作還能一站品嚐地方美食；另外，LinkSelection也搭配2023高雄啤酒音樂節活動，憑活動票根於7月10日至7月31日來店消費，即可享有店內啤酒9折優惠。

團隊 青年 駁二

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