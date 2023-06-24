夏天就是要衝屏東墾丁 大街萬頭攢動、沙灘被傘海淹沒
屏東墾丁和小琉球是夏日水上活動勝地，端午4天連假也是疫情解封後、暑假前的第一個夏日旺季，今天上午南下墾丁的車流每小時仍高達2000輛次，恆春半島旅宿一房難求，大街夜市連2天湧入萬人逛街，攤商忙到凌晨才收攤，各遊憩沙灘滿是戲水人潮；離島小琉球連兩天逾萬人登島，正舉辦黑鮪魚文化觀光季的東港地區也生意火紅，觀光業者直呼「這才是過去熟悉的旺季」。
枋寮警方表示，通往屏東墾丁和台東的台1線枋寮水底寮南下路段，今天上午車潮較前兩天稍少，但還是在2000輛次的大量，將視狀況實施南下調撥車道措施，調撥北上內側車道供南下車輛使用；今天下午之後預計湧現首波北返車潮，為紓解台26線及台9線匯入台1線楓港三叉路口的車流，前段將實施調車道，後段則連接沿山公路分流，之前多個假期有效疏導，這次也將延續執行。
墾丁核心地區旅宿前3天都滿房，區外約八成，南灣、白砂、小灣和船帆石等遊憩沙灘，戲水和玩水上活動人潮不斷，水上摩托車業者整天忙不停，入夜後，墾丁大街夜市湧入逛街人潮，警方估計連兩天都有萬人，也封閉南北兩端為徒步區，禁止車輛進入，可見穿著比基尼及打赤膊逛街的年輕男女，洋溢著夏季的南國海洋氣氛，攤商一直忙到凌晨才收攤，因當地公有停車位不到700個，遊客大嘆停車好難。
「旅宿一房難求，遊憩沙灘重現『傘海』淹沒榮景，感覺過去的國旅旺季回來了！」墾丁一家五星飯店主管說，端午4天連假也是疫情解封後、暑假前的第一個夏日旺季，也是住房風向球，看到住房拉出長紅，且7、8月的訂房已有八成，已回到過去的淡旺季分明的時代，還是盼望政府恢復自由行陸客來台，再現「淡季不淡」榮景。
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