端午遊客消費力低迷？高雄美濃湖畔市、旗山老街 人多買氣差

端午4天連假，高雄偏鄉業者看準遊客商機，美濃商圈舉辦「愛美小市X湖畔市集」購物200元即贈在地知名老店的消暑清冰，而另一頭旗山老街人潮湧現，路上小農、攤商擺出各樣實惠商品大方促銷，不過，有業者透露，今年端午買氣欠佳。

今年端午4天連假，美濃商圈促進會特地舉辦市集匯集50攤在地小農、手作職人與人氣美食等店家，帶來當令優質的新鮮蔬果、特色工藝品及美食饗宴，貼心推出消費滿額贈清冰活動，讓遊客欣賞美濃湖畔美景之餘，停歇腳步購物遊戲來能吃一道美濃老店「東門冰菓室」的解熱涼品。

「要把美濃好味道推廣出去!」美濃商圈促進會理事長林享達說，「東門冰菓室」是在地超過一甲子的口碑冰店，炎炎夏日來碗傳統清冰，讓遊客回味無窮，就像穿越時空一般。

林享達表示，清冰兌換活動採數位券方式，由於美濃商圈正在進行數位轉型，為了進一步幫助業者推廣自家商品，現場引導遊客掃描QR碼連結業者網站，除能增加業者網絡社群的人氣外，未來消費者也可聯繫業者進行宅配服務，並輕鬆使用電子支付消費，達到減少碳足跡的綠色環保。

「人潮多，但願意掏錢買的人，並不多！」旗山老街上的張姓業者認為，這波連假遊客消費力低迷，不過她觀察近期就連在傳統市場民眾的消費力也不佳，張進一步說明，近年消費型態改變，年輕族群擅用網購，近期老街遊客也不見得願意掏錢消費。

不過，記者直擊老街小吃攤或懷舊彈珠台等遊戲攤，仍有不少人潮，但陳姓小吃攤業者指出，「今年端午在月底，遊客消費力減低！」陳說，雖然人潮看似蜂擁而來，但比起過去連假，約少2成收益。