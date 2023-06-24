曾被家扶拉一把 他們立志陪伴更多弱勢童

家扶基金會長期協助弱勢兒童。渣打銀行副總裁蔡明宏從8歲接受家扶資助，現在他也認養多名兒童。來自澎湖的黃鳳鳥也受家扶協助，長大後親力親為當義工，他笑說「我要做到不能動，發揮最大的利用價值。」

這些「自立青年」從年幼經濟弱勢受到家扶援助，但在功成名就後飲水思源，回頭回饋家扶或社會公益。蔡明宏不僅憑藉「沒傘只能不斷往前跑」信念翻身，更回饋家扶和教育幫助弱勢學童，盼能拋磚引玉，製造更多「蔡明宏傳奇」。

說起家扶，蔡明宏接受中央社記者專訪時就像打開話匣子滔滔不絕，他8歲時父親罹患肝硬化無法工作，全家經濟重擔落到母親身上後，他就和家扶中心逐漸建立長達數十年因緣。如今在國高中母校設有獎學金，透過扶輪社幫助回饋社會，更是6個家扶小孩的認養人。

出身清寒家庭，蔡明宏自8歲起接受家扶幫助直到考上高中，當時志工不僅協助蔡母找到工作，也提供獎助學金。但若要說最讓他掛心想念的，莫過於當時的認養人鄭阿姨。

「我在鄭阿姨家不僅學到應對進退，最重要的是從一個破碎家庭被帶到正常環境，讓我感受到家的溫暖，也讓我的人格健全發展」，蔡明宏小五時離開原生家庭，寄住進鄭阿姨家中，為的就是好好念書。

他回憶當時的日子，不僅有在鄭阿姨的佛堂念書往事，更有許多道親的關懷，這段時間不僅讓他提早社會化，學到如何跟大人應對進退，鄭阿姨給予的溫暖更是促進人格健全發展的珍寶。只是當想回頭探訪家扶、尋找鄭阿姨時，卻發現已經因病過世。遺憾之餘，他希望能延續鄭阿姨善念，並從出社會起就開始認養家扶孩子捐款。

回首過去，蔡明宏說，「老天爺對我很好，所以當小有成績，腦袋裡裝的都是回饋、回饋」，就像曾遇過長年資助家扶的企業老闆，他也期盼能拋磚引玉，鼓勵更多人投入社會公益。

蔡明宏表示，「家扶給我最大衝擊就是『小孩就是未來的主人翁』， 所以幫助弱勢小孩就像在種樹，我在梓官國中、台中二中、逢甲大學設立獎學金，也是希望我幫助的100個、1000個人中，只要有1個或2個人因此受鼓勵翻身，那就值得了。」

深知這一切得來不易，蔡明宏透過以身作則體現「只要努力，這個社會就會給你回報」，但也不能忘記「吃果子拜樹頭」，時常教導小孩被幫助並不可恥，未來要有回饋社會理念。

不過，回饋不是專屬社會地位高、收入豐裕階級的權利，在南高雄家扶中心總是有個熟面孔，他有爽朗的大嗓門、矯健俐落的行動力，這個人就是黃鳳鳥，人稱「小鳥大哥」，他來自澎湖一級貧戶家庭，沒有特別富有，在手頭寬裕時認養多名弱勢童，更多時候出力協助陪伴孩子走過幽幽暗谷。

南高雄家扶中心的社工員說，黃鳳鳥有超強執行力，只要有需要，他很少有第二句話，大小活動和緊急任務都能看到他的身影，如果不說很難想像他今年已67歲。

這天跟黃鳳鳥約在南高雄家扶中心專訪，還沒進門已聽到黃鳳鳥在大廳與夥伴爽朗談天的笑聲。談起從受惠到回饋的故事，黃鳳鳥始終記得在小學三年級時，因為父親辭世，原本就不好過的生活，頓時變成有一餐沒一餐的日子。

「我還記得與家扶第一次接觸時，我拿到一條被子。」黃鳳鳥自幼與媽媽和弟弟、妹妹相依為命。3兄妹受家扶資助逾10年，也埋下日後成為家扶義工的種子。

黃鳳鳥說，自己的認養人是個外國人，在耶誕節時都會送禮物，家扶更安排他上英文課，讓他能以簡單的英文寫信給這名認養人。在國中時黃鳳鳥也靠著清寒獎學金，努力拿到國中文憑。

「我國中一畢業就想著要怎麼賺錢」，家境清貧促使黃鳳鳥年紀輕輕就出社會，他說，自己的一生都將媽媽擺在首位，雖然在高雄工作每年只能回澎湖一次，但母子倆感情深厚。他26歲那年母親病逝對他的打擊很大，辦後事時瘦了10公斤，往後4年更過著低迷的生活。

「雖然我每天還是如常上班，但狀況很不好，一直到30歲時覺得我再不振作起來不行。」黃鳳鳥緩緩說出再與家扶牽起緣分的時刻，他說，當時想，人活到30歲總要做出一些改變，因緣際會再踏入家扶，他從每個月固定捐款的認養人做起，一路變成家扶不可或缺的「小鳥大哥」。

回憶30歲那年決定當認養人的念頭，黃鳳鳥說，當年家扶資助的恩情一直放在心上，「當我想做些什麼時，第一個想起的仍是這裡。」雖然生活稱不上優渥，他仍毅然決然開始了認養人這條路。

20多年前他更花了15萬元，成為家扶的「永久認養人」，他笑著說，當時為了這15萬還去標會，要繳錢的那一期他拜託會腳「拜託大家這次讓給我，我要去幫助辛苦的孩子。」所有的會腳聽聞後全都禮讓黃鳳鳥，成了他助人路上的貴人。

「我希望能一直做到不能動為止」黃鳳鳥說，在認養、當義工的過程中，善的回饋讓他最感動，他在一名弱勢童小學三年級時開始認養，而今當年的孩童已42歲，兩人仍保持聯絡，「偶爾吃到這個孩子寄來的蛋黃酥，聽到他也在助人的消息，就覺得自己做了對的事。」

黃鳳鳥很少缺席家扶的大小活動，即使是平常在中心的緊急任務也常見他身影。回憶起陪伴弱勢童的過程，他說，「每個孩子都有自己的故事，我們能做的就是多給一點愛、同理，讓他們知道自己並不孤單。」

黃鳳鳥身邊的親朋好友、客戶等都知道他熱衷做義工，他笑說，拜訪客戶常會獲得意外之財，「老闆娘看到我就說，小鳥啊等下要走跟我說一聲」，常常塞著幾萬塊，要讓他帶回中心幫助孩子。

數年前黃鳳鳥沒由來生病，看了不少醫生卻找不出病因，當時常常住院。南高雄家扶中心主任郭淑美說，當時自己與夥伴到醫院探望，「我跟小鳥說，你現在身體不好，要留點錢在身邊，如果需要認養可以先暫停。」

「沒想到小鳥馬上說，不需要！我生活過得去，認養的事別停，不要苦到孩子。」回想起這段往事郭淑美仍相當感動、心疼。「如果能發揮生命最大的利用價值，一生就圓滿了」訪問時問黃鳳鳥那麼認真做義工「不累嗎？」怎麼在生活、付出間找到平衡，黃鳳鳥以這句話回應。

他說，退休前要兼顧工作、義工和家庭當然比較辛苦，但想到自己多做一點能改變社會一些事，「常常下班飯趕快扒一扒就趕到中心了，你說辛苦嗎？我樂在其中。」 語畢又出現他爽朗的招牌笑聲。