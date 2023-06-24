租金補貼將上路 高雄育兒家庭再加碼

內政部300億擴大租金補貼專案7月3日上路，申請年齡下修到18歲學生租屋族群，高市都發局表示，內政部去年首辦此專案，預定50萬戶僅27.6萬戶申請，現在流程更簡化，高市並針對有12歲以下子女的育幼家庭加碼提供一次性租金補貼，預估有萬人受惠。

高市配合中央擴大租金補貼專案，另開辦增額租金補貼，加碼補貼的對象是設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於4萬3258元至5萬467元間者，初估受惠約1萬多人。

都發局表示，中央這項專案申請年齡已下修，舊戶資料會自動帶入免再申請，新戶隨到隨辦，青年、新婚、育兒、經濟及社會弱勢家庭均有不同倍數的加碼優惠。

住宅發展處長翁浩建表示，內政部是按子女數設定房租補貼金額的倍數，超過3人，每人再加0.2倍，每月補貼額度約在4480元到7200元間。

高市則額外加碼給予一次性租金補貼，例如家有1名12歲以下兒童的租屋家庭，即補貼4000元，2人給8000元，3 人給1.2萬，由都發局主動通知確認及撥款，民眾免申請。算式大致如下，在苓雅區租屋育有2個12歲以下小孩的家庭，每月可補貼5760元（3600x1.6），1年補貼6萬9120元，市府再加碼8000元，總計為7萬7120元，不無小補。

都發局長吳文彥表示，補貼額度部分，高市按行政區域及家庭成員分成2個區域、3個級距，每月補貼上限在2000元至4000元間，住市中心區的低收或中低收家庭，補貼額較高。單身住在郊區者租金負擔較小，補貼額相對低。