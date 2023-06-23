端午連假高雄湧出遊人潮 愛河風景區逾3萬人次

中央社／ 高雄23日電

端午連假第2天，高雄市各景點湧現出遊人潮，高雄市觀光局統計，昨天愛河風景區湧逾3萬人次，駁二、旗津等景點也逾2萬人次，預估今天人數可望再成長1成以上。

高雄市觀光局今天對中央社記者表示，昨天端午連假首日，高雄各景區就吸引許多遊客到訪，如愛河風景區約3.2萬人次、駁二約2.8萬人次、旗津約2.6萬人次、義大世界約2.4萬人次。預估今天人數可望再成長1成以上。

高雄市交通局智慧運輸中心表示，截至今天下午4時，國道各交流道周邊車流及車速皆正常未現回堵。南橫公路台20線、台1線、台3線、台17線、台22線、台25線、台28線、台29線及市區主要路段均車流正常。

至於省道及快速公路部分，台88線因大寮至鳳山西向稍早事故車流量大、車速緩慢、時速約30公里，其餘路段及各交流道周邊車流及車速皆正常。

觀光景區周邊如旗津、駁二、夢時代、西子灣、旗美地區及佛光山等周邊交通正常。但駁二因人多啟動第二階段（公園二路以南）行人徒步區交通管制；旗津也同樣啟動第二階段（貝殼館以北禁止進入）交通管制。

另外高雄市輪船公司統計，昨天鼓山、旗津渡輪航線搭乘的行人數有1萬8018人、機車則有5200輛，行人數比去年端午首日增加6559人，明顯增加。

高雄市 駁二 愛河

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