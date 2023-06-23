影／端午連假親子出遊 愛河親子龍舟賽展現天倫樂趣
端午連假今天進入到第2天，許多民眾都帶著小朋友出遊，雖然天氣炎熱，各大景區都擠滿人潮，高雄愛河今年有盛大的龍舟競賽，今天有可愛有趣的「親子組」登場，為激烈的競技帶來溫馨的場面，除了提供親子共同參與、體驗賽事的機會外，還有祖孫三代同舟共濟，也有父子檔、母女檔，最小的年紀才2歲，大小槳手一起努力向前划，展現天倫樂趣。
今天是端午連假第2天，今天上午出遊人潮也較昨天增加2成，高雄愛河剛好有龍舟競賽，看龍舟的人潮強勢回歸，吸引逾萬名民眾吶喊加油，場面熱鬧滾滾。
提倡親子共遊的家長表示，當初構思親子龍舟體驗這個想法時，幾乎大家都說不可能，龍舟是給大人划的，他們連續找了幾個水域也確實都碰壁，最後在高雄市龍舟委員會教練協助下，成功增設了龍舟親子體驗組，不僅是親子之間寶貴的回憶，也在運動過程習得正確的水域安全知識。為了這次親子組賽事，高雄運動發展局也貼心地準備不同長度的槳，讓大人小孩都能拿到適合的槳輕鬆划。另外，親子組賽事也出動4艘救生艇隨時戒護，安全十分到位，讓家長們非常安心。
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