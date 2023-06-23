影／端午連假親子出遊 愛河親子龍舟賽展現天倫樂趣

端午連假今天進入到第2天，許多民眾都帶著小朋友出遊，雖然天氣炎熱，各大景區都擠滿人潮，高雄愛河今年有盛大的龍舟競賽，今天有可愛有趣的「親子組」登場，為激烈的競技帶來溫馨的場面，除了提供親子共同參與、體驗賽事的機會外，還有祖孫三代同舟共濟，也有父子檔、母女檔，最小的年紀才2歲，大小槳手一起努力向前划，展現天倫樂趣。

今天是端午連假第2天，今天上午出遊人潮也較昨天增加2成，高雄愛河剛好有龍舟競賽，看龍舟的人潮強勢回歸，吸引逾萬名民眾吶喊加油，場面熱鬧滾滾。