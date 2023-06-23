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端午連假湧人潮！小琉球單日登島破1.4萬人 居民憂衝擊當地生活

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東小琉球單日破萬人登島，恐衝擊當地生活，居民表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，應從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。圖為旅客眾多示意圖。圖／讀者提供
屏東小琉球單日破萬人登島，恐衝擊當地生活，居民表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，應從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。圖為旅客眾多示意圖。圖／讀者提供

端午4天連假，屏東小琉球迎來大批遊客登島，昨天單日登島人次突破1.4萬人，挹注地方財源，也對當地居民造成困擾，日前發生大學生與老翁相撞，2人均不治憾事；台灣咾咕嶼協會理事長陳汯葰表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，地方業者應加強宣導，從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。

鹽琉線大福航運副總冀慶生表示，疫情趨緩，遊客量有持續向上攀升趨勢，此次端午4天連假，昨天連假首日迎來單日登島人次1.4萬人以上榮景，不少民眾安排3天2夜行程到小琉球遊玩，今天坐船旅客較昨天少，因島上遊客尚未退房，但今天單日登島至少還是有5、6千人，平日船班1天固定6班次，昨天加開到11班次，預估明天將湧現回程人潮，主要加班主力會放在明後天，平安將遊客載運回家。

台電表示，每逢假日離島用電都會增加，小琉球自從鋪設海底電纜後，用電都很穩定，也會做例行性設備檢測，並落實計畫性汰舊換新，目前沒有接獲缺電消息。

陳汯葰表示，每個離島都須面對觀光客帶來的外部效應，島內住民生活的勢必被旅客壓縮，小琉球日前發生機車事故釀2死悲劇，除警方取締未戴安全帽、超速等違規，當地民宿、出租車業者也需貢獻己力，倡導行車安全，從遊客端個人行為下手，不能時間拉長，風頭過後又重回原樣。

屏東小琉球單日破萬人登島，恐衝擊當地生活，居民表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，應從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。圖為旅客眾多示意圖。圖／讀者提供
屏東小琉球單日破萬人登島，恐衝擊當地生活，居民表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，應從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。圖為旅客眾多示意圖。圖／讀者提供

小琉球 連假

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