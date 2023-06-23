聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午連假湧人潮！小琉球單日登島破1.4萬人 居民憂衝擊當地生活
端午4天連假，屏東小琉球迎來大批遊客登島，昨天單日登島人次突破1.4萬人，挹注地方財源，也對當地居民造成困擾，日前發生大學生與老翁相撞，2人均不治憾事；台灣咾咕嶼協會理事長陳汯葰表示，人多勢必衝擊地方原有生活型態，地方業者應加強宣導，從遊客端個人行為下手改變，提升島內觀光旅遊品質，與地方居民共好。
鹽琉線大福航運副總冀慶生表示，疫情趨緩，遊客量有持續向上攀升趨勢，此次端午4天連假，昨天連假首日迎來單日登島人次1.4萬人以上榮景，不少民眾安排3天2夜行程到小琉球遊玩，今天坐船旅客較昨天少，因島上遊客尚未退房，但今天單日登島至少還是有5、6千人，平日船班1天固定6班次，昨天加開到11班次，預估明天將湧現回程人潮，主要加班主力會放在明後天，平安將遊客載運回家。
台電表示，每逢假日離島用電都會增加，小琉球自從鋪設海底電纜後，用電都很穩定，也會做例行性設備檢測，並落實計畫性汰舊換新，目前沒有接獲缺電消息。
陳汯葰表示，每個離島都須面對觀光客帶來的外部效應，島內住民生活的勢必被旅客壓縮，小琉球日前發生機車事故釀2死悲劇，除警方取締未戴安全帽、超速等違規，當地民宿、出租車業者也需貢獻己力，倡導行車安全，從遊客端個人行為下手，不能時間拉長，風頭過後又重回原樣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言