台南登革熱確診者來高雄六龜祭祖 衛生局發現祖厝積水有孑孓
台南本土登革熱疫情發燒，到今日累積病例27例，其中1例60多男子，6月20日已出現發燒、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，但他未就醫，21日到高雄市六龜區的祖厝祭祖，22日就醫才確診。高雄市衛生局接獲通報立刻啟動緊急防治，在六龜祖厝門前發現1桶積水內有大量孑孓，已當場清除並開單告發。
高市衛生局表示，由於台南登革熱確診病例足跡出現在高市六龜區，防疫團隊今天上午召開六龜區級前進指揮中心會議，針對個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍家戶室內外地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治。
衛生局說，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5000元罰鍰。請民眾落實檢查家戶室內外積水容器，包含頂樓、地下室、防火巷、屋後溝及屋簷排水槽、水溝，落實清除積水，避免孳生病媒蚊。
衛生局再次提醒，假日出遊請務必做好防蚊措施。如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必立即儘速前往高雄市521家登革熱合約診所(https://gov.tw/146 )就醫進行登革熱NS1快篩。 尤其是有國內高流行風險地區活動史或東南亞旅遊史的民眾請落實14天的自主健康監測，就醫時主動告知醫師活動史，以利醫師診療。
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