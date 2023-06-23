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連假第二天出遊人數增 高雄景點人潮湧入

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
旗津景點在端午連假第二天，出現許多遊客欣賞風景並享用美食。旗津海岸線咖啡／提供
旗津景點在端午連假第二天，出現許多遊客欣賞風景並享用美食。旗津海岸線咖啡／提供

端午連續假期來到第二天，高雄在連假期間雖然天氣炎熱，但各地景點仍湧入人潮，根據交通局表示，目前景點周邊車流車速正常，國道部分路上車多車速稍慢，提醒用路人可以搭乘大眾運輸，避免壅塞省時又方便。

高雄市府觀光局表示，連假首日愛河風景區湧入約3萬2千人、駁二約2萬8千人、旗津約2萬6千人、義大世界約2萬4千人，依照以往經驗，四天連假的地二天、第三天人潮會更多，評估今天人數可望再成長一成以上。

一位到訪美濃的劉先生說，要趁連假來品嘗道地美味；一位在旗津海灘踏浪的陳小姐表示，雖然天氣很熱，但不減連假出遊興致，不過晚點就要去吃冰消暑一下。旗津一間咖啡廳老闆阿沁表示，這次連假天氣很好，今天有出現明顯人潮。

根據交通局智慧運輸中心預測，約在連假第二天至第三天下午，為景點車流高峰期，截至今天下午，旗津、西子灣、駁二、旗美地區、佛光山等地區週邊交通正常；台88線快速道路西向車流稍多、車速正常；省道部分台1線、台3線、台17線、台20線南橫公路、台22線、台25線、台28線、台29線等道路車流也均正常。

高速公路部分，國道1號橋頭至路竹路段雙向車流量大、車速稍慢約在每小時34.1公里，中正及九如交流道周邊車流稍多、車速正常；國道3號田寮至燕巢系統段南向車流稍多、車速稍慢每小時約27.6公里；國道10號鼎金系統至左營雙向車流稍多、車速稍慢約在每小時22公里。

交通局表示，針對熱門景點如壽山、旗津、旗山、美濃等地區，部分路段有啟動交通管制措施，提醒民眾前往應配合人員及指示牌引導，出發前可先上「高雄市即時交通資訊網」查詢路況，建議多利用大眾運輸工具，避免開車雍塞，節省時間又方便。

端午連假進入第二天，高雄各地湧現人潮。高雄市政府／提供
端午連假進入第二天，高雄各地湧現人潮。高雄市政府／提供
高雄各觀光區湧現車流，高速公路部分路段車流量大、車速稍慢。記者任義宇／翻攝
高雄各觀光區湧現車流，高速公路部分路段車流量大、車速稍慢。記者任義宇／翻攝

連假 國道

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