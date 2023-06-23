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高雄旗津端午現人潮 渡輪首日1萬8018人搭乘

中央社／ 高雄23日電

高雄旗津端午連假迎來人潮，據統計，鼓山往返旗津搭乘渡輪人數昨天多達1萬8018人，比去年端午假期首日增加6559人；交通局並預估今天下午旗津、駁二等景點將再有波人潮高峰。

高雄市輪船公司今天對中央社記者表示，昨天鼓山、旗津渡輪航線搭乘的行人數有1萬8018人、機車則有5200輛，行人數比去年端午首日增加6559人，人數明顯增加，不過機車數量減少1126輛。而今天至中午為止，人車與昨天差不多。

高雄市交通局接受中央社記者訪問指出，今天高雄國道部分，各交流道車速正常，車流比昨天略減。市區道路中正、九如路車稍多，但與平常假日差不多，未有壅塞情形。

此外，旗津、西子灣、駁二、佛光山、旗美地區等景區周邊車流車速正常，但預估旗津、駁二等景區下午會有一波出遊高峰。交通局表示，若經過港隧道往旗津的當日車流累積超過3000輛，就會啟動相關交管措施。

根據交通局智慧運輸中心資料顯示，今天上午國道1號橋頭、路竹雙向車流量較大，國道3號則是田寮、燕巢系統南向車流稍多，國道10號鼎金系統、左營雙向車流稍多。台88線西向車流稍多、車速正常。

國道 駁二 高雄市

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