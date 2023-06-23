「文化成年禮金」助青年 高雄加碼55家飯店優惠

文化部推出「文化成年禮金」，讓18至21歲民眾可以領取1200點折抵藝文消費，高雄加碼推出旅宿優惠，只要出示不限金額的禮金消費紀錄，就能在高雄享受藝文活動同時，享有55家住宿優惠。

高雄市府觀光局表示，結合文化成年禮金加碼的住宿優惠可使用到9月30日，共有55家旅宿業者響應，其中御宿集團旗下7間飯店，於平日可以優惠價1100元起入住雙人套房，假日也僅需加價300元；花鄉連鎖旅館、麗莎旅館、克來旅館等6家業者提供平日住宿享買一送一；義大皇家酒店平日可享豪華客房住宿3999元、高雄圓山大飯雙人客房也只要2900元。

除住宿外，也有旅宿業提供餐飲或其他優惠，如高雄中央公園英迪格酒店餐廳及酒吧，消費享9折優惠，迴埕民宿住宿送手作體驗、綠芙香氛SPA民宿贈面膜禮盒，只要來高雄使用文化成年禮金，出示「文化幣」APP不限金額的消費明細，即可享多樣優惠，讓18至21歲青年輕鬆遊高雄。