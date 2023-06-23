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連假臨時因登革熱強制室內噴藥 台南仁德里長挨罵三聲無奈

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥。記者周宗禎／攝影
台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥。記者周宗禎／攝影

台南登革熱累積已27例且持續有新增個案，主疫區仁德二空新村成功里今天「臨時接獲通知第三輪室內噴藥」，因正值端午連續假期，許多里民不滿須配合噴藥無法外出、因有積水容器被開單痛罵防疫人員、里長鄭晴而。鄭晴而表示，防疫基層只能配合協助，因又有新增確診個案，須再次噴藥，請大家體諒防疫人員的辛苦。

成功里因為有部分里民提早外出或不願開門，里長必須配合防疫人員找鎖匠來開門，引發民眾強烈部門。鄭晴而表示，被罵非常無奈但也只能吞下，非常時期希望大家有同理心。他之前也因為積水容器未整理好，被開過3千元罰單，且今天也跟大家一樣被臨時通知，必須再次室內噴藥。

他說，臨時噴藥造成了大家的不便實在沒有辦法，出來工作的都是這幾個星期被操到累翻的「志工和基層公務員」，他們卻是被罵得最慘的。拜託大家以同理心看待，里內每天動員20多名志工與基層人員這幾個星期以來，「每兩個小時」就會收到不同的指令要求「立即」開會或執行任務。呼籲大家做好巡、倒、清、刷，左鄰右舍相互提醒，快點讓疫情過去！

二空新村成功里因為新增個案，預計未來兩天完成室內噴藥，下周一還要再次「室外噴藥」。民眾在室外的衣物或魚缸等物品要留意移置保管。

台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥。記者周宗禎／攝影
台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥。記者周宗禎／攝影
台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥，人不在或不開門的須強制開門引發民怨。記者周宗禎／翻攝
台南仁德成功里今天因為新增登革熱病例，臨時增加第三次強制室內噴藥，人不在或不開門的須強制開門引發民怨。記者周宗禎／翻攝

疫情 登革熱 確診

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