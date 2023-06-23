讓書香縮短城鄉差距 仁寶電腦送書給彌陀分館喜閱網
國內筆電與智慧裝置製造大廠「仁寶電腦」關心偏鄉閱讀資源不足，與高雄市立圖書館長期合作，在六龜、甲仙、田寮等地推動「閱讀平權」，今年暑假加碼捐贈彌陀圖書分館喜閱網專區書籍，供國小學童借閱，讓書香縮短城鄉差距。
高雄市立圖書館董事長暨文化局長王文翠表示，仁寶電腦和高市圖合作邁入第三年；今年規劃在地走讀、行動圖書館、故事劇團演出、AR環境教育遊戲，將科技教育融合在地特色、生態保育，讓偏鄉學童有更多樣化的閱讀體驗。
今年仁寶加碼捐贈高市圖彌陀分館喜閱網專區優良讀物，透過高市圖通閱服務，並延伸照顧彌陀分館鄰近的南安、壽齡、彌陀等國小，讓學童閱讀需求不受地緣限制。仁寶電腦副總經理丁長捷說，當得知喜閱網專區的書籍均經由專家嚴選，捐贈更顯得意義非凡，希望藉此拋磚引玉，邀各界響應，讓偏鄉真正落實「閱讀平權」。
高雄市立圖書館代理館長林奕成說，暑假期間學校未開放，圖書館是家長及學童獲取學習資源的首選，仁寶電腦三年來暖心挹注，有效緩解學童暑期學力流失。書籍之外，仁寶也捐贈20台可供手機充電的Bright IoT智慧型檯燈給10間偏鄉圖書館。
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