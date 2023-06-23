端午次日南下湧現出遊車潮 屏警實施調撥車道舒緩壅塞

端午連假進入第2天，南台灣晴空萬里天氣炎熱，屏東昨天南下整日車流量突破3萬，警方預估今天車況應與昨日相同，上午7點到8點同樣湧現南下出遊車潮，該時段突破2100輛次，枋寮警分局於8點14分開始實施調撥車道，調撥台1線436.5到445.5公里處北上內側車道，供南下車輛使用，目前車流量大，行車大致順暢。

警方指出，端午節連續假期第2天，南下恆春墾丁、東往台東花蓮車流持續湧現，依據交控中心數據顯示，台1線與台17線五岔路口，今上午7點開始突破2千輛次，7點到8點車流量共有2102輛次，8點到9點共有2612輛次，持續實施調撥車道至中午左右，視車流量再行調整。