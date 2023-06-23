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小港森林公園14組歌手開唱 音樂+文創high翻你的夏日

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2023城市探險計畫邀14組人氣樂團參與夏日生活音樂節演出，共度端午佳節。圖／清景麟建築團隊提供
2023城市探險計畫邀14組人氣樂團參與夏日生活音樂節演出，共度端午佳節。圖／清景麟建築團隊提供

端午連假何處去？今、明兩天不妨到高雄小港森林公園來場「城市探險」，共有14組新生代創作歌手接力登台，曲風從溫暖療癒系到金屬樂和台語搖滾，還有涵蓋各地特色美食及原創設計手作店家的80個攤位可逛！午後3點起high到晚間9點，恣意享受夏日青春。

這場夏日盛會由高雄市觀光局攜手清景麟建築團隊特別規劃，由文創品牌「LA RUE文創設計」精心打造。清景麟去年底舉辦時尚之夜，吸引上萬民眾參與，一炮而紅，今年這場小港地區首辦的「2023城市探險計畫—夏日音樂生活節」，以高規格雙舞台邀人氣樂團演出，盛況可期。

音樂節卡司堅強，包括第31屆金曲獎最佳新人獎得主持修，高雄在地台語搖滾樂團「拍謝少年」、新世代音樂人「鶴The Crane」、南西肯恩、I mean us、粗大Band、守夜人、LINION、八十八顆芭樂籽、鐵擊等，

現場不只音樂炸裂舞台，亦有80間特色品牌參與主題市集，梨壽司新品牌「梨吧制所 Nashiba lj.」、超人氣排隊油飯頑固油飯、胖奇熱狗堡、日腸小室、散步路徑霜淇淋、恆春文青咖啡廳「伯虎在二樓/伯虎在旗樓」等都來。另外希望之庭 Hopeful Garden、菓菓飾物所、譚阿家畫畫等設計職人品牌也到場展藝。更聯名台南潮流相館「又又美 FOTO SHOP」寫真品牌車「三角コーン寫真巴士」，推出限定拍貼圖框，民眾可拍時下最流行的人生四格照。

在小港推案的清景麟建築團隊表示，小港森林公園占地3萬坪，成就地標級生活領域，是小港最大的綠肺，清景麟建築團隊以「清景麟，您的家」品牌精神，攜手音樂與文創，邀民眾來舒適的綠地林蔭裡欣賞美景、聆聽音樂，大啖美食，享受生活新美學。

2023城市探險計畫邀14組人氣樂團參與夏日生活音樂節演出，共度端午佳節，民眾可在小港森林公園 恣意狂歡。圖／高市觀光局提供
2023城市探險計畫邀14組人氣樂團參與夏日生活音樂節演出，共度端午佳節，民眾可在小港森林公園 恣意狂歡。圖／高市觀光局提供

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