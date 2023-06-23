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高雄右昌公托業者遭解約 40童待接手

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導
高雄市右昌公托遭家長投訴涉不當照顧，社會局介入調查後決定終止契約。記者任義宇／攝影
高雄市右昌公托遭家長投訴涉不當照顧，社會局介入調查後決定終止契約。記者任義宇／攝影

高雄右昌公托去年8月開幕，卻遭爆料涉多起不當照顧，男童出現臀部及生殖器紅腫潰爛，社會局經家防中心調查後，認定機構有疏失，前天向承辦單位提出終止契約要求，並尋求新團隊接手。涉案教師共6人，經專家討論後，雖行為屬實，但尚未達兒少法需懲處標準，已要求依勞基法資遣。

議員白喬茵本月17日在議會總質詢時指出，她陸續接獲5名家長投訴右昌公托不當照顧，2名幼兒遭壓腿、1名臀部潰爛、1名遭櫃子夾手、1名出現情緒不穩，要求社會局調查。當天有家長指控，兩個小孩送至右昌，接連受傷，老師還試圖說謊掩蓋真相，對公托品質失去信心。

社會局表示，因該公托接連發生事件，主管人員疏於管理督導，對事件危機處理能力不足，21日向承辦單位提出終止契約要求。

右昌公托有40名幼兒，將尋求新團隊接手，社會局長謝琍琍說，預計最快1個月完成新團隊招標，交接期間由社會局人員駐點督導，幼兒仍可送托，若家長要退托會協助轉介，並要求承辦單位補足合格教師人力，維持師生照顧比。

受害家長說，事發後原打算將小孩轉至其他托嬰中心，但托嬰中心都客滿，若社會局有進駐監督，托育人員服務品質會讓家長較放心。白喬茵說，市府應制定更完善法規預防，建議可直接由社會局暫時接管，直到新單位承接。

團隊 白喬茵 托嬰

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