下酒菜料理競賽優勝店家出爐 13家料理啤酒音樂節前搶先試吃

高雄將於今年7月7日起，一連3天舉辦高雄啤酒音樂節活動，為此特別推出下酒菜料理競賽，最終由評審團從64家人氣料理中，選出13家作為啤酒音樂節「最佳配角」，於今天舉辦頒獎典禮，邀民眾搶先試吃。

頒獎典禮於夢時代購物中心幸福廣場舉辦，現場提供13家優勝店家供民眾搶先體驗，也請到藝人B.T.O.D、金鐘女星梁舒涵、夏沐、Pink Fun容容、PumpZ見面會，還有高雄啤酒音樂節的簽票會，提前炒熱活動氣氛。

經發局副局長高鎮遠出席頒獎典禮說，此次高雄下酒菜競賽報名踴躍，評選過程讓評審數度陷入選擇障礙，最終評選出13家最具高雄代表的下酒菜料理，將與南韓炸雞品牌NENE CHICKEN一起進駐高雄啤酒音樂節大會食堂，提供參加民眾最有特色的料理。

獲選的鄉村榕園料理陳主廚表示，高雄下酒菜競賽是具高雄特色的活動，今年鼓起勇氣報名參加也是第一次參加料理競賽，希望可以透過比賽推廣高雄在地食材與料理，這次為了比賽，特地研發以燕巢紅心芭樂入菜，對於獲評審青睞感到榮幸。

同樣獲選老四川巴蜀麻辣燙火鍋，從高雄下酒菜競賽第一屆就有參加，這次同樣為高雄啤酒音樂節研發隱藏版料理，只有在高雄啤酒音樂節現場販售，要提供現場民眾最獨特的料理。

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