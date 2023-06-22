響應文化成年禮金 高雄推55家旅宿優惠

文化部針對18至21歲青年推出文化成年禮金，高雄市觀光局邀55家旅宿業提供住宿、餐飲及遊程優惠，並在暑假期間陸續舉辦海洋派對、啤酒節、風箏節等活動，盼吸引年輕族群到高雄玩。

高雄市觀光局長高閔琳表示，旅宿業結合文化成年禮金加碼優惠持續到9月30日，憑當日成年禮金不限金額消費紀錄，即可適用55家旅宿所推出優惠。

高雄市觀光局今天發布新聞稿說明，其中御宿集團旗下「御宿雄中館」等7間飯店，於平日優惠價新台幣1100元起即可入住雙人套房，假日只要再加價300元。

而「花鄉連鎖旅館」、「麗莎旅館」、「克來旅館」等6家業者提供平日住宿享買一送一；國際觀光旅館「義大皇家酒店」平日豪華客房住宿1晚3999元、「高雄圓山大飯店」雙人客房只要2900元。

除住宿外，也有旅宿業提供餐飲或其他優惠，如到「高雄中央公園英迪格酒店」餐廳及酒吧消費享9折優惠（限食品、非酒精類飲品），住民宿「迴埕」送手作體驗、「綠芙香氛SPA民宿」贈送面膜禮盒等。

此外，高雄市暑假期間也陸續舉辦海洋派對、啤酒節、旗津風箏節、鹹酥雞嘉年華與大港閱冰等活動，盼吸引年輕族群多到高雄玩。

高雄市經發局表示，配合高雄啤酒音樂節，同步推出高雄下酒菜料理競賽，64家店家參賽，最後選出13家優勝店家今天頒獎。13家優勝店家將與南韓炸雞品牌NENE CHICKEN一起進駐7月7日至9日登場的高雄啤酒音樂節大會食堂。

經發局並表示，即日起在ibon售票系統網站用「文化幣」購買音樂節門票，可享限量7月7日首日優惠門票649點（原價799元）；大會食堂也可用「文化幣」消費。

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