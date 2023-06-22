快訊

台北羽賽／粉碎周天成3連霸夢 林俊易8強會師王子維

響應文化成年禮金 高雄推55家旅宿優惠

中央社／ 高雄22日電

文化部針對18至21歲青年推出文化成年禮金，高雄市觀光局邀55家旅宿業提供住宿、餐飲及遊程優惠，並在暑假期間陸續舉辦海洋派對、啤酒節、風箏節等活動，盼吸引年輕族群到高雄玩。

高雄市觀光局長高閔琳表示，旅宿業結合文化成年禮金加碼優惠持續到9月30日，憑當日成年禮金不限金額消費紀錄，即可適用55家旅宿所推出優惠。

高雄市觀光局今天發布新聞稿說明，其中御宿集團旗下「御宿雄中館」等7間飯店，於平日優惠價新台幣1100元起即可入住雙人套房，假日只要再加價300元。

而「花鄉連鎖旅館」、「麗莎旅館」、「克來旅館」等6家業者提供平日住宿享買一送一；國際觀光旅館「義大皇家酒店」平日豪華客房住宿1晚3999元、「高雄圓山大飯店」雙人客房只要2900元。

除住宿外，也有旅宿業提供餐飲或其他優惠，如到「高雄中央公園英迪格酒店」餐廳及酒吧消費享9折優惠（限食品、非酒精類飲品），住民宿「迴埕」送手作體驗、「綠芙香氛SPA民宿」贈送面膜禮盒等。

此外，高雄市暑假期間也陸續舉辦海洋派對、啤酒節、旗津風箏節、鹹酥雞嘉年華與大港閱冰等活動，盼吸引年輕族群多到高雄玩。

高雄市經發局表示，配合高雄啤酒音樂節，同步推出高雄下酒菜料理競賽，64家店家參賽，最後選出13家優勝店家今天頒獎。13家優勝店家將與南韓炸雞品牌NENE CHICKEN一起進駐7月7日至9日登場的高雄啤酒音樂節大會食堂。

經發局並表示，即日起在ibon售票系統網站用「文化幣」購買音樂節門票，可享限量7月7日首日優惠門票649點（原價799元）；大會食堂也可用「文化幣」消費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市 住宿 風箏節 文化部

延伸閱讀

長榮航勤組新工會拒加班 端午連假首日高雄航班正常

炎亞綸遭偵辦！啤酒節喊卡由天團救火 公司吐內幕

台南登革熱確診者足跡現蹤北高雄！ 今這兩區緊急防治

小賴帶師弟造訪80個高雄景點 陪觀眾走透透

相關新聞

睽違3年東港端午龍舟賽 冠亞軍獎金再加碼

今天是端午節，屏東縣東港鎮公所暌違3年後今舉辦端午龍舟競賽，今年龍舟競賽有16隊參賽，採雙敗淘汰制，冠軍獎金20萬、亞軍...

台南登革熱確診者足跡現蹤北高雄！ 今這兩區緊急防治

台南登革熱疫情迄今為止累積21例，高雄市目前雖無本土登革熱病例，但昨日疫調發現台南1名40多歲確診個案，在發病前1天（6...

中央300億擴大租金補貼7月3日開辦 高市加碼補貼

112年度中央300億擴大租金補貼將於7月3日開辦，高市府提醒有租屋需求的民眾踴躍申請，並加碼運用囤房稅收入，推出增額租...

長榮高勤部新工會拒加班 高雄機場端午航班正常

長榮航勤高雄勤務部成立新產業工會，並自昨天起發動拒絕加班及臨時調班行動。高雄小港機場今天發布訊息表示，端午連假期間每天人...

影／屏東縣新園鄉烏龍百年古井 端午民眾排隊取午時水

今天端午節，屏東縣新園鄉烏龍村百年古井，是村民口中的百年神龍泉水，新園采風社在百年古井旁舉辦的開丼汲取午時水祈福儀式，縣...

高雄輕軌工程大順、武廟路口連假後封閉60天 提醒用路人改道

高雄環狀輕軌工程進行中，為讓工程順利進行，高雄市府捷運工程局預計自6月27日起，封閉大順三路、武廟路口進行施工，預計施工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦