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睽違3年東港端午龍舟賽 冠亞軍獎金再加碼

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影

今天是端午節，屏東縣東港鎮公所暌違3年後今舉辦端午龍舟競賽，今年龍舟競賽有16隊參賽，採雙敗淘汰制，冠軍獎金20萬、亞軍15萬元、季軍10萬，今天龍舟賽現場，東港鎮代會主席陳春朝宣布加碼，冠軍8萬、亞軍2萬元，冠軍有28萬元、亞軍17萬元，龍舟賽持續到下午五點，現場聚集民眾熱情加油。

東港鎮公所指出，龍舟賽受疫情影響，暌違3年後今復辦，屏東縣龍舟競賽從民國78年辦理第一屆至今歷史悠久，龍舟賽帶動地方產業行銷，受社會各界大力支持與好評，東港龍舟賽與黑鮪魚文化季相呼應，來到東港三寶（黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子）及特產小吃，體驗東港鎮的宗教文化觀光小鎮之美。

鎮公所指出，今年公開男女混合組採小型龍舟競賽，採雙敗淘汰制，冠軍獎金20萬、亞軍15萬、季軍10萬、第四名5萬、第五名2萬（有2名），完賽隊伍每隊獎勵金5千元，另外慶鎰機械實業有限公司贊助未得名的完賽隊伍（第五名以後）每隊再加發獎勵金3千元。

今天開幕現場，東港鎮代會主席東港鎮代會主席陳春朝宣布加碼，冠軍8萬、亞軍2萬元，今年冠軍將有28萬元獎金、亞軍17萬元獎金，爭取高額競賽獎金。今龍舟賽在屏南有線電視（第3頻道）現場LIVE直播。

今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影
今天端午節，屏東縣東港鎮公所在東港溪畔舉行龍舟競賽，16個隊伍參賽角逐高額獎金。記者劉星君／攝影

東港 龍舟賽 屏東縣 端午節 黑鮪魚

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