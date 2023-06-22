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台南登革熱確診者足跡現蹤北高雄！ 今這兩區緊急防治

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊緊急噴藥防治病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊緊急噴藥防治病媒蚊。圖／高市衛生局提供

台南登革熱疫情迄今為止累積21例，高雄市目前雖無本土登革熱病例，但昨日疫調發現台南1名40多歲確診個案，在發病前1天（6月18日）因為工作曾到高雄岡山、橋頭短暫停留。為防止疫情擴散，市府防疫團隊今早針對台南個案到訪地點50公尺範圍內，進行孳生源檢查及化學防治，查獲4處積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，依傳染病防治法開單告發，並協助清除積水。

高雄市衛生局說，繼前天台南通報1確診案例在可傳染期間，曾來高雄茄萣區活動，昨天又接獲通報，台南另1確診案例曾到過高雄岡山、橋頭區，高市衛生局已分別針對個案到訪地點50公尺範圍進行噴藥消毒、孳生源檢查及高效能捕蚊燈病媒監測。

衛生局表示，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5000元罰鍰。端午連假出遊請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲及塗抹政府核准之含敵避(DEEP)成分防蚊液。

如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必立即儘速前往高雄市521家登革熱合約診所(https://gov.tw/146 )就醫進行登革熱NS1快篩。

衛生局說，各級醫療院所也要提高通報警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，針對有出國史及台南旅遊史的看診民眾更應提高警覺，加強通報，以利衛生單位採取防治工作，也請民眾務必配合政府各項防治措施，全民共同努力，防治登革熱。

防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供
防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供
防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供
防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供
防疫團隊及志工今早同步於岡山、橋頭啟動緊急防治。圖／高市衛生局提供
防疫團隊及志工今早同步於岡山、橋頭啟動緊急防治。圖／高市衛生局提供
防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供
防疫人員執行孳生源檢查。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱 台南

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