台南登革熱確診者足跡現蹤北高雄！ 今這兩區緊急防治

台南登革熱疫情迄今為止累積21例，高雄市目前雖無本土登革熱病例，但昨日疫調發現台南1名40多歲確診個案，在發病前1天（6月18日）因為工作曾到高雄岡山、橋頭短暫停留。為防止疫情擴散，市府防疫團隊今早針對台南個案到訪地點50公尺範圍內，進行孳生源檢查及化學防治，查獲4處積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，依傳染病防治法開單告發，並協助清除積水。

高雄市衛生局說，繼前天台南通報1確診案例在可傳染期間，曾來高雄茄萣區活動，昨天又接獲通報，台南另1確診案例曾到過高雄岡山、橋頭區，高市衛生局已分別針對個案到訪地點50公尺範圍進行噴藥消毒、孳生源檢查及高效能捕蚊燈病媒監測。

衛生局表示，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5000元罰鍰。端午連假出遊請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲及塗抹政府核准之含敵避(DEEP)成分防蚊液。

如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必立即儘速前往高雄市521家登革熱合約診所(https://gov.tw/146 )就醫進行登革熱NS1快篩。