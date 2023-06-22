中央300億擴大租金補貼7月3日開辦 高市加碼補貼

112年度中央300億擴大租金補貼將於7月3日開辦，高市府提醒有租屋需求的民眾踴躍申請，並加碼運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施加碼補貼。多管齊下，減輕市民居住負擔。

高雄市都發局長吳文彥表示，去年中央300億元擴大租金補貼專案，本市共3萬5303戶獲核定，較往年戶數增加將近1倍。中央補貼專案今年更有重大變革，包含申請年齡降為18歲，以擴大照顧學生租屋族群，以及舊戶資料自動帶入免申請、新戶隨到隨辦簡化流程，預估今年戶數還會再增加。

吳文彥指出，除了中央300億擴大租金補貼專案，高市府更運用囤房稅收入，加碼推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼，以及首購住宅貸款利息補貼等方案加碼補貼，以減輕民眾在高雄的居住負擔，落實居住正義。

高雄市增額租金補貼對象，是針對設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於4萬3258元至5萬0467元間者，也提供租金補貼，中央為4萬3258元以下。社宅租金折減部分，將從今年凱旋青樹社宅開始實施，一般戶租金從市價8折折減為市價7.5折、關懷戶則從6折折減為5折，調降後的凱旋青樹社宅租金介於3500元至1萬7200元之間，是六都當中最優惠、最照顧青年與關懷戶的社宅補貼政策。

為支持育兒家庭，內政部300億擴大租金補貼專案提供育有未成年子女家庭，按子女數1人、2人及3人以上分別給予補貼金額1.4、1.6、1.8倍，補貼額度在每月4480至7200元之間。高市府也針對育兒家庭，再額外加碼補貼，以減輕租屋族育兒負擔。針對111年度已獲300億擴大租金補貼及高雄市增額租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童的租屋家庭，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼， 1名12歲以下子女給予4千元租金補貼，2名給予8千元，3名以上給予1萬2千元。申請方式免提出申請，由都發局主動通知確認及撥款。