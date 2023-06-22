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高雄輕軌工程大順、武廟路口連假後封閉60天 提醒用路人改道

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
為讓輕軌工程順利進行，捷運工程局將於6月27日起，封閉大順三路、武廟路口施工60天。捷運工程局／提供
為讓輕軌工程順利進行，捷運工程局將於6月27日起，封閉大順三路、武廟路口施工60天。捷運工程局／提供

高雄環狀輕軌工程進行中，為讓工程順利進行，高雄市府捷運工程局預計自6月27日起，封閉大順三路、武廟路口進行施工，預計施工60天至8月26日，提醒用路人提早改道。

捷運工程局表示，高雄環狀輕軌第二階段工程，預計在6月27日起，將大順三路與武廟路口進行封閉施工，進行路口過路段軌道主體工程，預計施工60天至8月26日止，施工完成後將恢復現有交通設施及車道通行。

路口封閉施工期間，捷運工程局說明，仍維持大順三路南北向車輛通行，大順路口與武廟路東西向則禁止車輛通行，建議用路人可提前改道建國路行駛；行人部分則請依引導牌面，改由建民路臨時性人行通道穿越大順路。

捷運工程局提醒，用路人駕駛車輛經過大順路輕軌施工路段時，請依工區速限30公里減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，或提早改道行駛其他替代道路，施工期間將於路口增派義交導引車流改道，以加強提昇整體道路服務效率。

捷運工程局提醒，輕軌施工封閉大順三路、武廟路口期間，可以改道至建國路行駛。捷運工程局／提供
捷運工程局提醒，輕軌施工封閉大順三路、武廟路口期間，可以改道至建國路行駛。捷運工程局／提供

捷運 輕軌

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