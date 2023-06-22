澎湖慶端午歌聲滿西瀛 馬公第3漁港划龍舟

澎湖縣端午龍舟競賽今天在馬公第3漁港熱鬧登場，共有28支隊伍、近900名選手競技角逐冠軍。縣長陳光復到場為選手加油，期許參賽隊伍發揮團結精神，共創佳績，也鼓勵更多隊伍明年報名參賽，爭奪冠軍寶座。

開幕典禮由嵵裡國小鼓陣表演揭開序幕，尖山發電廠長歐致誠代表運動員宣誓，副議長藍凱元與議員許國政、吳政杰、陳毓仁、張仁和、蘇陳綉色、陳佩真，以及行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啓俊，一同為選手們加油。

陳光復表示，划龍舟是傳統中華文化民俗活動，今年共有28支隊伍報名，公開組6隊，男女混合組12隊、長青組 6隊、聯誼組4隊，參賽人數近900人。划龍舟比賽是凝聚團隊力量與培養良好的合作精神，期許所有參賽隊伍展現同舟共濟及齊心協力團隊默契，祝福各隊旗開得勝，奮力向前划出佳績。

首先登場的是聯誼組，由縣府、議會、高雄市同鄉會及北澎同鄉會報名參加。縣府團隊由副縣長林皆興率領縣府參議及主管同仁參賽，議會由藍凱元領軍，多位議員也都下場划龍舟，憑藉多年累積經驗與體力，比賽鳴槍後便一馬當先，最終由議會贏得聯誼組冠軍，亞軍為高雄市同鄉會，優勝為縣府及北澎同鄉會。