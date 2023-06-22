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中央300億擴大租金補貼將開辦 高市宣布加碼措施

中央社／ 高雄22日電
中央今年300億擴大租金補貼將於7月3日開辦。本報資料照片
中央今年300億擴大租金補貼將於7月3日開辦。本報資料照片

中央今年300億擴大租金補貼將於7月3日開辦，高市府今天提醒有租屋需求的民眾踴躍申請，也宣布加碼運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼等加碼補貼措施。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，去年中央新台幣300億元擴大租金補貼專案，高雄市共3萬5303戶獲核定，較往年戶數增加將近1倍。

都發局指出，中央補貼專案今年將於7月3日開辦，且申請年齡降為18歲，以擴大照顧學生租屋族群；另外還有舊戶資料自動帶入免申請、新戶隨到隨辦簡化流程，預估今年戶數還會再增加。

除了中央300億擴大租金補貼專案，都發局也宣布市府將運用囤房稅收入，加碼推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼，及首購住宅貸款利息補貼等方案加碼補貼，以減輕民眾在高雄的居住負擔。

增額租金補貼對象是針對設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於4萬3258元至5萬467元間者（中央為4萬3258元以下），提供租金補貼1800元至5880元。

社宅租金折減部分，將從今年凱旋青樹社宅開始實施，一般戶租金從市價8折減為市價7.5折、關懷戶則從6折減為5折，調降後的凱旋青樹社宅月租金介於3500元至1萬7200元間。

此外，高市府也針對育兒家庭加碼補貼，針對去年已獲300億擴大租金補貼及高雄市增額租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童租屋家庭，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼，1名12歲以下子女給予4000元租金補貼，2名給予8000元，3名以上給予12,000元，且免提出申請，由都發局主動通知確認及撥款。

至於首購族購屋貸款利息補貼，則搭配高雄銀行預定7月1日推出「雄易居」首購優惠房貸方案，貸款上限800萬元，貸款期間最長30年，最高可貸8成；市府與銀行共同補助利率0.45%，市府補貼利率1碼0.25%，補貼年期3年。

租金補貼 社宅 育兒

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