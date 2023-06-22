志工與時間銀行加乘 學者建議導入考核機制從長照試辦

近年台灣掀起「時間銀行」的討論熱潮，概念為先儲存照顧別人的時間，需要時再提領出來，高雄市議會昨舉辦「高雄市志工訓練與時間銀行運用分析」公聽會，由議員黃柏霖議員，會中學者建議導入考核機制，並從長照體系試辦。

黃柏霖長期投入志工培訓，他表示，只要志工願意做社區服務，就能立刻扎根，且當志工可以在服務的同時增廣見識，認識更多朋友，鼓勵大家多來當志工。

詠心五甘心物理治療所所長吳姵蓉認為，可結合社會局推動時間銀行。在她的長照機構內，志工是來自社福體系，由於社會局會登錄服務時數，他們都有機會成為榮譽志工。長照體系需要志工，當我們有一天需要被服務及陪伴時，可藉由時間銀行做存取，而被服務就成了相對應，不是平白無故地接受。

義守大學財務金融學系教授李建興表示，高雄對志工的經營是人力資源的培訓與整合，在少子化的社會，志工愈來愈重要，在服務過程中會讓人增長智慧，有成就感。台北市有建置各局處志工的整合平台，高雄可見賢思齊讓志工資訊流通。大學校方也鼓勵學生走出學校，建議各局處與校園結合並推廣。

大仁科技大學副校長林爵士建議，應對高雄市志工資源進行科學式的盤點，了解志工的分布。他認為愛心的展現要在制度下運作，也可考量是否要有淘汰及考核機制。時間銀行的本質是有償，但給付的時間不一定，他認為可在長照單位試行，陪伴老人聊天，付出勞務給付，從生活中簡易化替代性著手，減少爭議性。

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義認為，志願服務法與時間銀行不衝突，志願服務法內可納入時間銀行的作法，同時在長照及社會服務等有時間銀行需求的部分，將工作重新定義。他認為時間銀行是互助服務與交換，以國外經驗來看也是可行，尤其對老人是有需要的。

樹德科技大學通識教育學院副教授吳建德表示，志工在各單位的引導下有很好發展，但應有統合單位建置網路平台，對於時間銀行的導入，他建議可成立跨局處的小組，研究時間的計算方式，或制定自治條例來推動，為市民福祉做規畫。