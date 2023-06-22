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端午連假首日！南下出遊車潮增 枋寮警實施調撥車道

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供

端午連假首日，南部天氣晴朗，根據縣警局交控中心數據顯示，上午7點到8點出現大量南下出遊車潮，該時段突破2935輛次，枋寮警分局在8點10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5到445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，車流量大，行車秩序良好。

警方指出，根據交控中心數據顯示，台1線與台17線五岔路口時，上午6點到7點車流量輛次突破2000輛次，7點到8點共有2935輛次，出遊車潮增，提醒用路人注意，端午連假首日，預估南下車潮整日突破3萬輛次。

警方提醒，加強規畫「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」警力，在台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛。

警方呼籲駕駛朋友，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，本分局將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假首日，南部天氣晴朗，南下出遊車潮，屏縣枋寮警分局在8點10分實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供

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