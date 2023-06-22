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客庄不懂客語 保力村搶救文化

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

200多年前，高屏六堆客家聚落部分南遷至屏東縣車城鄉保力村建立家園，是台灣最南客庄聚落，受閩南文化影響，成為不會說客家話的客家庄，村內有識之士近年搶救流失文化，保留元宵節「拜新丁」傳統、開客語班、啟動田野調查，奉祀三山國王的保安宮也依文資法申請登錄為歷史建築，文資委員日前會勘認為深具潛力，提送縣文化資產審議委員會審議。

「身上流著客家人血液，大家卻用閩南語交談！」車城鄉保力客家文化發展協會理事長張吉雄說，當地上千村民幾乎都不會講母語，是不可忽視的文化斷層危機，三山國王廟見證保力移民聚落發展史，申請登錄為歷史建築，具重要意義。

他說，保安宮是居民自力採溪石興建而成，是恆春地區現存唯一的傳統廟宇建築，向縣文資所申請指定和登錄為文化資產；文資委員日前會勘，認為「採用當地石材，居民親自砌築，反映樸實客家精神，建築本體具有客家族群獨特的雙脊檁及棟對特徵，為全台最南端的客家聚落信仰」，將列冊追蹤並提報審議。

89歲前保力社區發展協會理事長曾德興說，保力庄民變成福佬客，說明台灣多元族群融合的軌跡，卻暗藏傳承危機，守護文化不能等，「老祖宗文化，不能在我們手上消失」。

歷史建築 文化資產 保安宮

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