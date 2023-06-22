發展快 高市設楠梓第二行政中心

台積電設廠效應讓高雄楠梓區成為熱區，市府計畫在高捷紅線R20後勁站旁、約0.55公頃土地啟動聯合開發，部分空間將規畫為楠梓第二行政中心，預計2027年底啟用，楠梓區將成為高雄第一個擁有兩個行政中心的行政區。市府表示，楠梓設置第二行政中心漸有共識，後續由捷運局主導聯合開發。

高雄市楠梓區有楠梓坑、後勁、右昌、援中港4大聚落，公所目前設在楠梓新路，右昌、後勁居民要到公所，須通過楠梓陸橋，便民性不足。

楠梓區人口大約19萬2千人，持續成長中，台積電設廠帶進人口移入，發展可期，催生設立第二行政中心計畫。

楠梓區長吳淑惠表示，民眾到公所洽辦民政、社政、戶政業務為大宗，位於加昌、海專路口的第二行政中心預計2027年底進駐，屆時原公所、第二行政中心二地具備同樣功能，是雙引擎概念，民眾可就近得到服務。

高雄市三民區幅員遼闊，清潔隊、衛生所、警分局、戶政各有東西據點，區長宋貴龍表示，那還不是雙行政中心模式，只是部分業務分2處提供服務。

市議員李柏毅說，樂見市府在高捷後勁站旁設置楠梓第二行政中心，當地交通機能強，是後勁地區發展重點，希望能增加日照、公托等社福設施，照顧老幼需求，健全地方發展。

市議員李雅芬表示，後勁居民對楠梓第二行政中心相當期待，日後要到公所辦事情，可節省交通時間，建議市府結合附近後勁公園一併規畫，增加公托或其他多功能使用設施。

楠梓區藍田里長謝坤易指出，楠梓區成長快速，樂見有第二行政中心計畫，目前區公所停車空間不足，影響洽公方便性，有了第二行政中心，可望紓解行政處理壓力，便民性升級。