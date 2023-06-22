高市加碼補助危老重建 最高11.5萬

危險老舊建築改建刻不容緩，高雄市政府昨公布危老重建雙重補助，除可請領中央每案5.5萬元補助，市府加碼每案6萬元，每案最高領11.5萬元。有市民覺得補助偏低，鼓勵效果有限；民代認為力道可再加強，才有助解決危老困境。

高雄市工務局表示，地震頻傳，市府積極推動危險老舊建築改建，112年啟動「危老重建精進3式」，為減輕市民負擔，工務局籌措財源搭配簡化行政程序，加碼補貼專案，要讓市民有感。

工務局指出，為加速危險老舊建築重建進度，市府加碼重建計畫每最高補助6萬元，總補助經費360萬元，6月7日公告開始受理申請，持有112年1月1日以後的重建計畫核定公文，可向高雄市工務局請領補助。

「市府雖然有補助，這些哪夠呢？」苓雅區李先生說，住家透天厝已4、50年，一直想改建，評估要花費好幾百萬，退休金要養老用，也不敢全部投入。房子雖然老舊，評估不致於有立即危險就繼續住著。李先生嘆公部門補助太低，誘因不足。

住前鎮區宋姓女子說，危老重建計畫即使有市府加碼補助，最高補助11.5萬還是很少，時下工資、物料樣樣貴，想重建談何容易。

高雄全市有110.3萬戶住宅，屋齡逾50年老宅約12.2萬戶，占11.1%。市議員郭建盟表示，之前中央就祭出每案補助5.5萬元，申請者不多，改建花費動輒數百、上千萬元，補助是杯水車薪。

市議員湯詠瑜說，樂見市府提供更多誘因當獎勵，雖然補助金額有限，總是先求有再求好，希望發揮「小花效應」，從點、線，再擴展至面去改變。