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曬書小學堂是澎湖西嶼孩子另一個家 同儕刺激翻轉偏鄉困境
少子化浪潮席捲澎湖，西嶼鄉當地6所國小，每校平均班級數不超過10人，海洋公民基金會董事吳雙澤說，對偏鄉孩子來說，班班有冷氣、人人有平板是短期的教育投資，團儕刺激對孩子影響更為深遠。基金會2年前在西嶼鄉成立曬書小學堂，將有限資源發揮到極致，吳雙澤說，童年無法重來，希望小學堂能培養孩子自信心，也縮短城鄉差距。
西嶼鄉是澎湖本島最偏遠鄉鎮，當地隔代教養、新台灣之子比率高，甚至還有曾祖父母照料曾孫案例，許多學生家庭功能不彰。
海洋公民基金會善用閒置的天主教方濟診所空間，成立曬書小學堂，安排音樂、食農、戶外探索、閱讀等課程，在小學堂裡，孩子們一起寫作業、一起運動、一起大笑，彌補學校同儕刺激不足劣勢，也讓孩子放學後、假日能持續學習。
每周六下午和暑假是小學堂的親海時間，孩子們倘佯在大自然懷抱裡，沿著海岸線划獨木舟、浮潛欣賞美麗珊瑚、在潮間帶認識海洋生物，與海洋沒有距離。
吳雙澤說，曬書小學堂運作經費來自各界愛心捐獻及社會資源，有一對香港籍67歲夫妻、在地社區媽媽來當志工，用心陪伴孩子成長。
曬書小學堂現有30多名學生，年紀橫跨國小各年級，為方便孩子來上課，基金會克服困難募來2輛交通車及不少藏書，希望小學堂能成為西嶼孩子另一個家，與來自不同村莊孩子共同成長。
小學堂每個孩子各有不同故事，陳姓男童的父親去年4月間過世，他情緒低落，小學堂暑假辦夏令營，他原本意興闌珊，吳雙澤到家裡看他，鼓勵他出門，還塞了一條口香糖在他枕頭下，也許是感受到師長的關懷，陳姓男童慢慢振作，成為去年7場夏令營唯一全勤的學生，小學堂師長的陪伴，幫助他走出失去至親的傷痛。
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