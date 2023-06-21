曬書小學堂是澎湖西嶼孩子另一個家 同儕刺激翻轉偏鄉困境

少子化浪潮席捲澎湖，西嶼鄉當地6所國小，每校平均班級數不超過10人，海洋公民基金會董事吳雙澤說，對偏鄉孩子來說，班班有冷氣、人人有平板是短期的教育投資，團儕刺激對孩子影響更為深遠。基金會2年前在西嶼鄉成立曬書小學堂，將有限資源發揮到極致，吳雙澤說，童年無法重來，希望小學堂能培養孩子自信心，也縮短城鄉差距。

西嶼鄉是澎湖本島最偏遠鄉鎮，當地隔代教養、新台灣之子比率高，甚至還有曾祖父母照料曾孫案例，許多學生家庭功能不彰。

海洋公民基金會善用閒置的天主教方濟診所空間，成立曬書小學堂，安排音樂、食農、戶外探索、閱讀等課程，在小學堂裡，孩子們一起寫作業、一起運動、一起大笑，彌補學校同儕刺激不足劣勢，也讓孩子放學後、假日能持續學習。

每周六下午和暑假是小學堂的親海時間，孩子們倘佯在大自然懷抱裡，沿著海岸線划獨木舟、浮潛欣賞美麗珊瑚、在潮間帶認識海洋生物，與海洋沒有距離。

吳雙澤說，曬書小學堂運作經費來自各界愛心捐獻及社會資源，有一對香港籍67歲夫妻、在地社區媽媽來當志工，用心陪伴孩子成長。

曬書小學堂現有30多名學生，年紀橫跨國小各年級，為方便孩子來上課，基金會克服困難募來2輛交通車及不少藏書，希望小學堂能成為西嶼孩子另一個家，與來自不同村莊孩子共同成長。