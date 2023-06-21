中聯資源工安事故釀1死1傷 現場遭勒令停工及違反職安法開罰

今日下午4時許，小港區中聯資源公司承攬廠商穎達富公司所僱兩名勞工，完成儲存槽清槽作業準備出槽時，槽壁原料突然崩塌，釀1死1傷。高雄市勞工局前往勞檢，勒令現場停工，依違反職業安全衛生法致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處三年有期徒刑併科30萬元罰金。

高雄市勞工局表示，發生意外時，位處較上方的伍姓員工即時脫困，身體無恙，另一名黃姓勞工被崩落原料掩埋，經搶救後仍不幸往生。

勞工局指出，雇主於從事物料敲除作業，未採取擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，及未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，已勒令現場停工，針對違反職職業全衛生法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處三年有期徒刑併科30萬元罰金。

中聯資源表示，中聯資源公司高雄廠，今天下午3時許進行儲料桶壁部積料清除作業時，瞬間發生積料崩塌，承攬商伍姓及黃姓兩位員工，遭桶內崩塌落料掩埋，伍姓已獲救，僅受些微擦傷，黃姓員工獲救時已無生命跡象。公司會遵照勞檢所的指示進行改善，也會協助承攬商處理。