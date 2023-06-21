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影／睽違5年新前墩西瓜節再現 邀民眾來過五關送西瓜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了今年的西瓜節，新前墩社區還精心打造馬背古厝雨傘藝術裝置，學生開心的走著，直說很漂亮。記者蔡家蓁／攝影
為了今年的西瓜節，新前墩社區還精心打造馬背古厝雨傘藝術裝置，學生開心的走著，直說很漂亮。記者蔡家蓁／攝影

「第12屆新前墩西瓜節」即將於7月8日登場，新前墩社區發展協會近日邀請周邊柏村、多年、安瀾3所「將軍國小」師生陸續前往田裡摘西瓜，享受甜美的果實，新前墩社區發展協會理事長陳貴仁今天表示，今年的活動有免費西瓜品嚐、控土窯雞、有獎徵答等及戰技體驗闖關摸彩活動，精彩可期，歡迎民眾扶老攜幼來參加。

新前墩社區位在金門縣金沙鎮，民國92年創辦的新前墩西瓜節為社區帶來許多人潮，打響了這個「六星」聚落名號，西瓜節也成為當年金門各鄉鎮特色盛會之一，但舉辦10屆後，因疫情停辦，睽違5年，今年再度舉辦。

據了解，社區居民為了籌備活動，自今年3、4月就開始規畫及種植所需的蔬菜瓜果，並在4月13日，邀請多年、柏村、安瀾三所學校，共300名學生到場一同種下1200顆、6種品項的西瓜，歷經約70日照料和灌溉開始收成，學子在校長與老師帶領下到場摘西瓜，近日孩子們開心完成採收，並在現場大快朵頤，品嚐自己種下的甜美果實。

陳貴仁說，之前的西瓜節，都是社區的成員以變裝、跳舞、軋瓜、划拳等方式呈現，今年的節目則有馬背古厝雨傘藝術裝置、海漂地景、墩田採瓜、西瓜人偶及藝人演唱同樂會、開瓜典禮、鄉村風味瓜瓜餐等，活動相當多元，還有現場報名的「過五關送西瓜」活動。

新前墩社區發展協會也說，今年收成將近1千顆西瓜，扣掉送給3校師生每人一顆，大概還剩500顆左右，社區這兩天開始賣西瓜，有想要品嚐西瓜的民眾可以到社區來購買，其中富寶品種每斤賣20元，小玉每斤18元，數量有限，賣完為止。

新前墩社區理事長陳貴仁（左）、西瓜達人陳為吉（右）兩人強力推薦新前墩的西瓜好吃。記者蔡家蓁／攝影
新前墩社區理事長陳貴仁（左）、西瓜達人陳為吉（右）兩人強力推薦新前墩的西瓜好吃。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小的學童到場協助採收西瓜，並現採現吃，大讚西瓜超好吃的。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小的學童到場協助採收西瓜，並現採現吃，大讚西瓜超好吃的。記者蔡家蓁／攝影
「第12屆新前墩西瓜節」即將於7月8日登場，今天多年國小的學童到場開心採收西瓜。記者蔡家蓁／攝影
「第12屆新前墩西瓜節」即將於7月8日登場，今天多年國小的學童到場開心採收西瓜。記者蔡家蓁／攝影
「第12屆新前墩西瓜節」即將於7月8日登場，多年國小的學童今天到場開心採收西瓜，並與社區理事長陳貴仁（右三）、西瓜達人陳為吉（左四）合影。記者蔡家蓁／攝影
「第12屆新前墩西瓜節」即將於7月8日登場，多年國小的學童今天到場開心採收西瓜，並與社區理事長陳貴仁（右三）、西瓜達人陳為吉（左四）合影。記者蔡家蓁／攝影

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