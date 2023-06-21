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端節連假墾丁旅宿住房暢旺 警察加強巡查防旅遊亂象

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
4天連假明天展開，屏東墾丁旅宿前3天多滿房，墾管處提醒在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車違法行為，將會同警方加強巡查取締。圖／墾管處提供
4天連假明天展開，屏東墾丁旅宿前3天多滿房，墾管處提醒在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車違法行為，將會同警方加強巡查取締。圖／墾管處提供

4天端午連假明起展開，屏東墾丁旅宿前3天多滿房，預估將湧入逾10萬遊客，有鑑於連假常發生旅遊亂象，墾管處提醒在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車，違反國家公園法、消防法、空氣汙染防制法，將會同警方加強巡查取締；另日前發生梅花鹿衝撞機車騎士造成人鹿雙亡事件，最近正值紫斑蝶遷徙高峰期，遊客開車經過各路段要減速慢行。

墾管處說，每到連假，年輕遊客入夜後喜歡到沙灘放爆竹煙火，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，這些行為汙染美好環境景觀並影響其他遊客的感受；墾丁國家公園環境為海岸丘陵地形，若任意燃放爆竹煙火，火源容易會造森林野火的災害，四處飛散的煙火垃圾在沙灘上，也破壞環境景觀與清潔。

對蠢蠢欲動的違法沙灘車攬客營業，墾管處表示，園內有業者以沙灘車勇闖叢林及地景打卡號召遊客，但違反國家公園法公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，除已在相關路口設置水泥路障和豎立紅色告示，違者以「一車一罰」開罰3000元，破壞路障則依毀損公物罪究辦；為維護國家公園整體環境與保障遊客安全，4天連假將會同保7第8隊加強巡查取締違規，今年已取締沙灘車業者及遊客共26人次，呼籲遊客勿再以身試法。

墾丁牌樓往社頂的公園路日前發生機車騎士撞上穿越馬路梅花鹿，造成人鹿雙亡憾事，開車行經社頂、龍鑾潭及龍磐草原等梅花鹿出沒熱點，速度降至40公里以下；墾丁是台灣紫斑蝶重要繁殖地之一，區內最近出現大量紫斑蝶遷徙盛況，尤其在屏200縣道5.5公里和台26線南灣路段，常可見蝶群橫越馬路的奇景，民眾行經遷徙路段應降低車速至40公里以下，避免對蝴蝶造成危害，並感受蝶群飛舞的特殊生態體驗。

4天連假明天展開，屏東墾丁旅宿前3天多滿房，墾管處提醒在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車違法行為，將會同警方加強巡查取締。圖／墾管處提供
4天連假明天展開，屏東墾丁旅宿前3天多滿房，墾管處提醒在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車違法行為，將會同警方加強巡查取締。圖／墾管處提供
墾丁最近出現大量紫斑蝶遷徙盛況，尤其在屏200縣道5.5公里和台26線南灣路段，常可見蝶群橫越馬路的奇景，提醒民眾行經遷徙路段應降低車速至40公里以下，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供
墾丁最近出現大量紫斑蝶遷徙盛況，尤其在屏200縣道5.5公里和台26線南灣路段，常可見蝶群橫越馬路的奇景，提醒民眾行經遷徙路段應降低車速至40公里以下，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供

連假 墾丁 國家公園 屏東

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