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金門南門社區協會端午義賣2千顆手工粽 募10萬助家扶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城南門里社區發展協會今天將義賣粽子的善款10萬元，全數捐給金門家扶中心，家扶中心楊肅謙主委(左五)頒贈感謝狀給社區發展協會理事長邱嘉樹（右三）。記者蔡家蓁／攝影
金城南門里社區發展協會今天將義賣粽子的善款10萬元，全數捐給金門家扶中心，家扶中心楊肅謙主委(左五)頒贈感謝狀給社區發展協會理事長邱嘉樹（右三）。記者蔡家蓁／攝影

明天就是端午節，金城南門里社區發展協會今年在端午節前，號召里民及志工一起動手包愛心粽子，並進行義賣，透過社會大眾善心認養的方式，將所有粽子銷售一空，化做一筆筆的善心捐款，共募得10萬元善款，今天全數捐給金門家扶中心，讓愛心隨著粽香四處傳遞和飄散，送給每一個弱勢家庭

南門里社區發展協會今天下午3點許由理事長邱嘉樹及總幹事許燕輝率領協會幹部，並在南門里長鄭易岳和志工隊隊長許淑慧等人的陪同前往家扶中心，將2千顆愛心粽子的善款十萬元，親手交給家扶中心，由家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表接受。

鄭易岳表示，此次的活動首度嘗試將社區節慶活動與公益行動相結合，南門社區在6月初的時候，結合在地的資源募集粽材，並由志工隊號召義工人力，共襄盛舉包粽子，以每顆50元的價格，由社區民眾認養這批愛心粽。隨後在端午節前，將粽子化為愛心善款的10萬元，全數捐給家扶中心，做為幫助弱勢兒童的善款。

楊肅謙表示，感謝南門里社區發展協會的善心民眾，在端午節前，以愛心行動來關懷地方弱勢團體，並發揮社區的集體力量，體現到社區正向力量的引導及發揮，愛心活動的推展，同時也讓社區民眾，可以有機會一起參與行善積德的行列，共同為我們所居住的社區，提供淨化人心與累積正向能量的力量。

楊肅謙同時也頒贈感謝狀給南門里社區發展協會，以及南門里里長鄭易岳，肯定他們共同發起此次愛心行動，照顧地方弱勢家庭及孩童。

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