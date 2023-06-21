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第二屆TSL台鋼集團TSG帆船賽今起報名 冠軍獎金100萬元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
第二屆TSL台鋼集團TSG帆船賽10月即將在高雄舉行，比賽報名日期從今日開始至8月31日截止。記者劉學聖／攝影
第二屆TSL台鋼集團TSG帆船賽10月即將在高雄舉行，比賽報名日期從今日開始至8月31日截止。記者劉學聖／攝影

第二屆TSL台鋼集團TSG帆船賽10月即將在高雄舉行，冠軍獎金高達100萬元，比賽報名日期從今日開始至8月31日截止，9月15日前必須完成相關後續報名手續。高雄市長陳其邁化身實習船長，登船出海幫賽事拍攝宣傳影片，號召全國熱愛帆船運動的好手及企業共同參與。

這次TSL帆船賽總獎金高達新台幣175萬元，10月28日至29日一連2天，將在高雄、台南兩地舉辦，28日上午9點從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。

這項賽事去年總共有13組企業報名參加，將以往只能在國外看到的帆船賽事，呈現在台灣海域上，十分難得。台灣帆船聯盟發起人、亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，2022年亞果遊艇集團發起成立TSL台灣帆船聯盟，目的是積極推動台灣海洋文化與帆船產業發展，希望透過舉辦海洋活動與賽事，讓更多國人有機會透過參與帆船運動。

這次的比賽也吸引一向熱心運動賽事的台鋼集團共同合作，台鋼集團橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，在運動推行上不餘遺力，是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的集團，去年在第一場賽事，也特別集合不同事業部主管組成台鋼帆船隊參加。

這次比賽報名日期從6月21日（三）開始至8月31日（四）截止，9月15日（五）前必須完成相關後續報名手續。詳細報名辦法請上報名官方網站，網址：https://www.tslregatta2023.com/

高雄市長陳其邁（左3）今天下午出席第二屆TSL帆船賽的報名記者會。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（左3）今天下午出席第二屆TSL帆船賽的報名記者會。記者劉學聖／攝影

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