屏東「私密勿流」開展 周春米哽咽道心疼

屏東縣政府舉辦「私密勿流」特展，改編真實案例，透過AI模擬影像故事情境展出，屏東縣長周春米今天出席不禁哽咽道出心疼之情，期盼大家能保護自己、尊重別人。

「私密勿流-數位性私密影像散布防制展」今天在屏東縣立圖書館總館1樓大廳開幕，由屏東縣府與全國性婦女倡議團體共同研擬改編自真實案例，形成線上遊戲點數誘騙、網路交友詐騙、親密關係間情緒勒索、同儕間壓迫、網路打工詐騙、組織犯罪、檢討被害人及呼朋引伴求上車等8種常見數位性暴力類型，再以AI模擬真實人物影像故事情境展出，展期至8月27日。

屏東縣長周春米今天出席特展開幕，致詞語帶哽咽指出，最近台灣陷於MeToo風暴，有被害人站出來表達，實在心疼受苦那麼久到現在才講出來，也感佩勇敢，同時也要告訴被害人「這不是你的錯，這次我們不要就這樣算了。」

周春米說，希望大家保護自己、也要懂得尊重別人，才能降低傷害發生。

屏東縣政府指出，依據「私ME成人遭散布性私密影像申訴服務網」受理成人性私密影像案件，2021年4月至12月共163人，其中屏東為1人，2022年共509人，其中屏東為5人。

iWIN網路內容防護機構受理兒少性私密影像案件，2021年共88人，其中屏東為4人，2022年共139人，其中屏東為3人。顯示數位科技快速發展讓性別暴力態樣不再侷限於言語或身體侵害，數位性暴力相關案件持續增加。