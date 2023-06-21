影／墾丁紫斑蝶大爆發遇「路殺」 專家提架網墾管處還要評估

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，南部度冬大本營是高雄茂林區，墾丁國家公園近幾年發現在春天飛越馬路時慘遭「路殺」（車輛碰撞傷亡），屏200縣道出火路段從17日起觀察到每天上午有萬蝶橫越北上的大發奇景，不忍每天有上百隻慘死路上，民間救援小組今起在熱區200縣道出火段和台26線南灣段，手持標語提醒用路人減速。

蝴蝶專家詹家龍為保護紫色寶藏，建議在遷徙高峰期架網護蝶，發展成繼賞鷹、護蟹後的生態保育亮點。

墾丁國家公園有200多種蝴蝶，紫斑蝶過去在園區的越冬群聚僅零星發現，粗估數量約千隻，但墾管處保育研究課近幾年卻發現春天出現大規模遷徙，在台26線墾丁至南灣路段、恆春通往滿州鄉的200縣道和恆春半島西海岸的153縣道，都有為數可觀的紫斑蝶與過往車輛碰撞造成傷亡，墾管處去年起連續2年請研究紫斑蝶的詹家龍調查在國家公園內的遷徙行為和棲息生態。

屏200縣道出火路段從17日起至今天，觀察到每天上午6至10時都有萬蝶橫越，是每分鐘更高達1200隻，是有紀錄以來最大量，墾管處除呼籲用路人行經紫斑蝶的熱點時要放慢車速，避免撞擊造成「路殺」；民間紫斑蝶救援小組今起每天上午由志工手持標語在路邊提醒用路人減速，明天增加台26線南灣段，發起人林俐貞說，去年這個時候，在這就收集了滿滿一杯子路殺紫斑蝶，還救了幾隻受傷蝴蝶，今年大爆發，希望大家開車更小心，護蝶行動將持續1個月。

「在路上禮讓紫斑蝶，牠們將年年以翩翩起舞回報！」詹家龍建議，彩蝶是自然界中動人的動態風景，籲請5、6月行經墾丁民眾，遇到紫斑蝶飛過請放慢車速，與飛行的蝴蝶共同使用道路，牠們的飛行速度約20公里，不僅降低「路殺」，也能感受自然生態的美好；在遷徙高峰期，墾管處可比照行之有年的「護蟹過馬路」模式，或參照高公局國道林內段「車道讓蝶道」，在每分鐘300隻通過馬路的路段架網護蝶。