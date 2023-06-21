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學甲高粱歉收5成 農會：有方法降低風險 未來會持續推廣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
學甲農會新推出天然香蔥油、香蔥醬。記者謝進盛／攝影
學甲農會新推出天然香蔥油、香蔥醬。記者謝進盛／攝影

台南學甲農會今年大規模推廣高粱，預計下周採收，因旱象嚴重估計減產逾5成，因連續兩年歉收，衝擊未來農民栽種意願。農會說明，當前休耕轉作、天然災害現金救助及農業保險等政策，可大幅降低風險，對未來永續推廣有信心。

學甲地區因不乏為旱地，高粱須水不多，在農委會媒合金酒公司下，學甲農會去年開始契作高粱約400公頃，每公斤契作價21元，全供金酒公司釀酒，因品質口碑佳，今年翻升至800公頃，居全台本島之冠。

學甲高粱都是一期種植，約清明前後下種，約95至100天收成，目前接近採收，預估下周收成。不過因旱象嚴重，普遍歉收，估計至少減產5成，還有傳出農民前後栽種3次全軍覆沒相當挫折，明年是否持續栽種態度保留。

「真的運氣差。」學甲農會今舉辦2023高粱產業文化節記者會，將在7月8、9日登場，農業局專委吳俊傑、學甲農會理事長陳榮輝、常務監事曾啟旺、總幹事李曉軍等人與會，李曉軍說，學甲地區早在30多年前就栽種高粱，去年因雨水過多，今年旱象，都影響收成，但長期來看，高粱應可持續推廣。

他進一步分析，高粱為雜糧作物，搭配當前休耕轉作（綠色給付）每分地4500元、天然災害現金救助2800元，若還有農作保險，損失相當風險大大降低，未來會持續推廣。

學甲農會說，將首度登場的高粱產業文化節，安排一系列活動，農會今年也新研發香蔥油、蔥醬，消費單筆滿500元送限量高粱酒霜淇淋一支，還有高粱酒凍飲試飲，歡迎鄉親與會。

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學甲高粱今年減產逾5成，預計下周採收。記者謝進盛／攝影
學甲高粱今年減產逾5成，預計下周採收。記者謝進盛／攝影
台南學甲農會下月辦理首屆高粱產業文化節，邀請各界參與。記者謝進盛／攝影
台南學甲農會下月辦理首屆高粱產業文化節，邀請各界參與。記者謝進盛／攝影
學甲農會總幹事李曉軍展示用高粱製成乾燥花藝術品。記者謝進盛／攝影
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農會 旱象 保險

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